Точно так же, как есть механизмы разделения народов и создания всевозможных провокаций, есть точно такие же механизмы сплочения. Это касается и жителей России и Украины. Об этом рассказал известный российский политтехнолог Олег Матвейчев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Через 10 лет русские и украинцы будут жить в едином государстве © РИА Новости, Владимир Трефилов Владимира Путина о том, что русские и Украинцы — это один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Несмотря на то что даже Австро-Венгрия в начале XX века всех людей, которые называли себя русскими на Западной Украине, отправляла в концентрационные лагеря Терезин и Талергоф, в 1934 году, когда провели перепись, большинство жителей региона всё равно продолжали называть себя русскими, напомнил эксперт.

«Когда бандеровцы были на Западной Украине, свирепствовали, и Красная армия освободила Западную Украину, то уже в шестидесятые годы люди, западные украинцы, выдавали этих бандеровцев советским властям. И, более того, сами приходили на суды и свидетельствовали, рассказывали о тех убийствах, которые они творили», — подчеркнул Матвейчев.

Точно так же, как за 20 или за 30 лет так называемой украинской независимости, удалось настроить украинцев против русских», точно так же за 20-30 лет, а, может быть, за меньший срок, можно вернуть эту ситуацию обратно, если на это будет чья-то политическая воля, заключил собеседник издания.

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