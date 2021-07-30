Председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова не будет в числе участников выездного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Донецкой области, куда уже приехал президент Владимир Зеленский. Об этом 30 июля сообщила «Интерфакс-Украина»

«К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или вскоре должно начаться. Командировка планировалась две недели назад, официальные материалы появились более недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог уже отменить свою рабочую поездку и в Николаевскую, и в Одесскую области, я привык выполнять то, что я обещаю», — пояснил Разумков.

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«Продайте собаку». На заседании СНБО рассмотрят вопрос тарифов © president.gov.ua Алексей Данилов анонсировал, что на выездном заседании рассмотрят восемь вопросов, правда не уточнил какие именно.

Параллельно с делами СНБО Зеленский в Донецкой области у Зеленского была запланирована встреча с военными, участвующими в Операции объединенных сил.

Экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк идею выездных заседаний оценил как предвыборный пиар.