«К сожалению, я не успеваю. Если не ошибаюсь, заседание уже началось или вскоре должно начаться. Командировка планировалась две недели назад, официальные материалы появились более недели назад, а о СНБО все узнали два дня назад. Поэтому, к сожалению, я не мог уже отменить свою рабочую поездку и в Николаевскую, и в Одесскую области, я привык выполнять то, что я обещаю», — пояснил Разумков.
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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал, что на выездном заседании рассмотрят восемь вопросов, правда не уточнил какие именно.
Параллельно с делами СНБО Зеленский в Донецкой области у Зеленского была запланирована встреча с военными, участвующими в Операции объединенных сил.
Экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк идею выездных заседаний оценил как предвыборный пиар.