Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донецкую область, где встретится с военнослужащими, которые принимают участие в Операции объединенных сил в Донбассе. Об этом 30 июля сообщается на сайте Офиса президента Украины

«Также в Донецкой области под председательством президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.

Ни мира, ни войны. Хочет ли Зеленский на самом деле вернуть Донбасс © пресс-служба президента Украины Алексей Данилов заявил, что 30 июля на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Донецкой области рассмотрят восемь вопросов.

Ранее экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что идея выездных заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины ничто иное, чем обычный предвыборный пиар.