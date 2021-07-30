«Также в Донецкой области под председательством президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в сообщении.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 30 июля на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Донецкой области рассмотрят восемь вопросов.
Ранее экс-министр финансов и бывший секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что идея выездных заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины ничто иное, чем обычный предвыборный пиар.