Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 29 июля призвала США ввести против страны «самые сильные» санкции. Об этом сообщает CNN

Тихановская рассказала подробности встречи с Байденом © Facebook, Светлана Тихановская

На вопрос, получила ли она какие-либо обещания на встрече с президентом США Джо Байденом, она ответила отрицательно и добавила, что это прерогатива американского лидера и его команды.

«Мы не ищем обещаний. Вместе мы пытались найти пути выхода из ситуации», — сказала Тихановская.

Тихановская прибыла в США 18 июля. Она провела переговоры с самим Байденом, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и американским послом в Белоруссии Джули Фишер. При этом политик подчеркнула, что американские власти пока не дали четкого ответа на вопрос о новых санкциях против Минска.

Министерство иностранных дел Белоруссии назвало ее визит в США не более чем туристической поездкой. Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков и вовсе пригрозил западным странам ухудшением отношений за контакты с беглыми политиками.