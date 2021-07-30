Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос 29 июля в эфире телеканала ATR заявил, что Украина должна быть готова победить Россию после того, как та ослабнет

Генерал ВСУ Кривонос сказал, какие украинские города больше всего интересуют Россию © Сергей Кривонос. Facebook

«Мы должны сейчас уже к этому готовиться и наращивать свои военные мышцы для того, чтобы в любой момент ударить тем не сильным, но точным ударом в челюсть Российской Федерации, чтобы послать их в короткий нокаут», — сказал Кривонос.

В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский уволил Кривоноса сразу с двух постов: главы межведомственной рабочей группы по укреплению обороноспособности государства и главы межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. В 2020 году он был уволен с должности заместителя секретаря СНБО. В июне 2021 года Кривонос заявил, что его уволили и из Вооруженных сил Украины.