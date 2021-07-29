Все развлекательные мероприятия на Украине должны проводиться на украинском языке, нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» однозначно трактуются только так и никак иначе, говорится в ответе уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя на запрос информагентства «Украинские Новости»

Украинские артисты нередко поют песни на английском, французском и итальянском, не говоря уже о русском, на котором выступает множество эстрадных и юмористических коллективов.

«Обращаю внимание на то, что законом не установлен любой другой способ применения государственного языка в сфере культуры… Таким образом, субъекты хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере культуры, обязаны соблюдать требования, установленные законом», — объяснил уполномоченный.

Язык до Киева не довел. Почему украинские телеканалы игнорируют языковой закон © CC0, Pixabay

Этот же закон вынуждает переводить на украинский язык все телепрограммы, фильмы и сериалы. Однако после того, как некоторые телеканалы сделали это, у них резко упали рейтинги, рассказали в украинском Нацсовете по ТВ.

Медиа вынуждены были перейти обратно на русский язык, так как иначе теряли доходы от рекламы. Как отметили в Нацсовете по ТВ, некоторые украинские каналы предвидели такие последствия украинизации и даже не заморачивались переводом фильмов.

И это сошло им с рук, так как в законе пока не прописано, как именно их могут наказать за невыполнение требования о тотальном доминировании госязыка.