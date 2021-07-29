Украинские артисты нередко поют песни на английском, французском и итальянском, не говоря уже о русском, на котором выступает множество эстрадных и юмористических коллективов.
«Обращаю внимание на то, что законом не установлен любой другой способ применения государственного языка в сфере культуры… Таким образом, субъекты хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере культуры, обязаны соблюдать требования, установленные законом», — объяснил уполномоченный.
Таким образом украинские власти попытались заставить проводить все развлекательные мероприятия, включая концерты, юмористические выступления, фестивали, шоу проводить на государственном языке, о чем сказано в части 2 статьи 23 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Этот же закон вынуждает переводить на украинский язык все телепрограммы, фильмы и сериалы. Однако после того, как некоторые телеканалы сделали это, у них резко упали рейтинги, рассказали в украинском Нацсовете по ТВ.
Медиа вынуждены были перейти обратно на русский язык, так как иначе теряли доходы от рекламы. Как отметили в Нацсовете по ТВ, некоторые украинские каналы предвидели такие последствия украинизации и даже не заморачивались переводом фильмов.
И это сошло им с рук, так как в законе пока не прописано, как именно их могут наказать за невыполнение требования о тотальном доминировании госязыка.