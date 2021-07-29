Судебный участок Даниловского района Москвы оштрафовал на 2 тысячи рублей философа и политолога Алексея Дугина за упоминание «Правого сектора»* без пометки о том, что организация запрещена в РФ. Об этом 29 июля сообщило агентство РИА Новости

«Дугина признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.15 КоАП РФ, и назначили ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей», — рассказала пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко.

Александр Дугин: Нам нужна свободная Украина © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По словам главного редактора портала Натальи Макеевой, произошедшее связано с «техническим недочетом». Позднее он был исправлен. Она также заверила, что «уже много лет…занимает крайне жесткую позицию относительно украинского национализма» и считает деятельность «Азова» и «Правого сектора»* деструктивной как для самой Украины, так и для России.

Александр Дугин — известный философ, политолог, публицист, основатель философско-политического течения неоевразийство.

*Деятельность организации запрещена в РФ