Согласно сообщению, по итогам проверки 12-17 и 20-24 июля телеканала «Интер» Нацсовет зафиксировал в его эфире пять фильмов, которые нельзя показывать на территории Украины.
Это киноленты «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» и «Место встречи изменить нельзя».
«Их участниками являются лица, фамилии которых внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Это является признаками нарушения абзаца десятого части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», — говорится на сайте Нацсовета.
Кроме того, депутаты Рады направили в Нацсовет жалобу на телеканал «Дом», в эфире которого показали карту России с Крымом. Его также проверят в связи с нарушением ч. 1 ст. 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», в соответствии с которыми компания обязана «соблюдать законодательство Украины и требования лицензии, а также распространять объективную информацию».