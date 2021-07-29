Национальный совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку телеканалов «Интер» и «Дом» из-за показа фильмов, запрещенных к трансляции на Украине, и карты России с Крымом. Об этом 29 июля сообщается на сайте Нацсовета

На Украине запретили показ фильма «Они сражались за Родину» © commons.wikimedia.org,

Это киноленты «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» и «Место встречи изменить нельзя».

«Их участниками являются лица, фамилии которых внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Это является признаками нарушения абзаца десятого части второй статьи 6 и пункта а) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», — говорится на сайте Нацсовета.

Кроме того, депутаты Рады направили в Нацсовет жалобу на телеканал «Дом», в эфире которого показали карту России с Крымом. Его также проверят в связи с нарушением ч. 1 ст. 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», в соответствии с которыми компания обязана «соблюдать законодательство Украины и требования лицензии, а также распространять объективную информацию».