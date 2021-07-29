Он отметил, что визит Зеленского в США состоится 30 августа, когда Конгресс не работает. Но выразил уверенность, что конгрессмены «прервут свой отпуск и приедут на встречу», чтобы поддержать Украину в газовом вопросе.
«Учитывая градус, как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а, может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены", а на недипломатическом люди говорят, как есть», — объяснил Арахамия.
На прошлой неделе США и Германия объявили о том, что официально договорились о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Также была опубликована совместная декларация с обещаниями Украине.