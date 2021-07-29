Из-за соглашения с Германией об окончании строительства «Северного потока - 2» президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден говорить с американским коллегой Джозефом Байденом во время личной встречи на повышенных тонах. Об этом 28 июля заявил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24»

Арахамия заявил, что Украина могла бы шантажировать весь мир © Давид Арахамия/Фейсбук

«Учитывая градус, как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах. США сегодня во многом недооценивают, а, может, делают вид, что недооценивают, удар, который они совершают таким поступком. На дипломатическом языке говорят, что "мы глубоко встревожены", а на недипломатическом люди говорят, как есть», — объяснил Арахамия.

На прошлой неделе США и Германия объявили о том, что официально договорились о завершении строительства газопровода «Северный поток-2». Также была опубликована совместная декларация с обещаниями Украине.