Западные журналисты прогнозируют худшее развитие событий для Киева по результатам наступления ВС РФ - 14.05.2024 Украина.ру
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Западные журналисты прогнозируют худшее развитие событий для Киева по результатам наступления ВС РФ
Западные журналисты прогнозируют худшее развитие событий для Киева по результатам наступления ВС РФ - 14.05.2024 Украина.ру
Западные журналисты прогнозируют худшее развитие событий для Киева по результатам наступления ВС РФ
Успешное продвижение российской армии в Харьковской области "оставляет Украине мало хороших вариантов". О худшем развитии событий для официального Киева пишет британская газета The Times
2024-05-14T10:24
2024-05-14T10:27
новости
харьковская область
россия
сво
наступление
вс рф
харьков
купянское направление
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
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Журналисты отмечают, что командиры украинской армии видят стремительное продвижение российских войск, пытаясь просчитать следующий шаг противника.По мнению автора статьи, следующие несколько недель станут решающими для Украины, так как генералам ВСУ предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс".Уточняется, что в наступлении ВС России якобы принимают участие около двух тысяч военнослужащих, тогда как всего в Харьковской области сосредоточено не менее 35 тысяч солдат. По мнению журналистов, этого не хватит для установления контроля над Харьковом, однако если российские подразделения продвинутся на еще несколько километров, то это грозит обстрелами из ствольной артиллерии.Прогнозируют, что якобы именно для этого ВС РФ наступают в районе села Липцы.По данным СМИ, самую большую опасность представляет продвижение россиян под Волчанском, что осложнит снабжение группировки ВСУ в Купянске. Тем временем, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация приближается к критической. В интервью газете The New York Times, он указал, что наступление ВС РФ на этом участке фронта якобы начато с целью растянуть резервы украинских сил и отвлечь их от участия в боевых действиях в других местах."Ситуация на грани. Каждый час ситуация приближается к критической", - сказал он западным журналистам.Напомним, российская армия всего за несколько дней установила контроль не менее чем над 12 населенными пунктами и частью города Волчанск в Харьковской области. Генштаб ВСУ признает "частичный успех" ВС РФ, а президент Украины Владимир Зеленский срочно сменил командира, ответственного за оборону этого участка фронта.*Лицо, внесённое в перечень экстремистов и террористов.
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харьковская область
россия
харьков
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Новости
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новости, харьковская область, россия, сво, наступление, вс рф, харьков, купянское направление, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), the times, вооруженные силы украины, потери всу
Новости, Харьковская область, Россия, СВО, наступление, ВС РФ, Харьков, Купянское направление, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), The Times, Вооруженные силы Украины, потери ВСУ

Западные журналисты прогнозируют худшее развитие событий для Киева по результатам наступления ВС РФ

10:24 14.05.2024 (обновлено: 10:27 14.05.2024)
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© AP / Mstyslav Chernov
Читать в
Успешное продвижение российской армии в Харьковской области "оставляет Украине мало хороших вариантов". О худшем развитии событий для официального Киева пишет британская газета The Times
Журналисты отмечают, что командиры украинской армии видят стремительное продвижение российских войск, пытаясь просчитать следующий шаг противника.
"В понедельник утром они (прим. ред – командование ВСУ) потеряли еще больше приграничных сел, увеличив число населенных пунктов, захваченных русскими с начала наступления в пятницу", - говорится в публикации.
По мнению автора статьи, следующие несколько недель станут решающими для Украины, так как генералам ВСУ предстоит решить, куда направлять военных: "в бой на российской границе" или в Часов Яр "в надежде удержать Донбасс".
Уточняется, что в наступлении ВС России якобы принимают участие около двух тысяч военнослужащих, тогда как всего в Харьковской области сосредоточено не менее 35 тысяч солдат. По мнению журналистов, этого не хватит для установления контроля над Харьковом, однако если российские подразделения продвинутся на еще несколько километров, то это грозит обстрелами из ствольной артиллерии.
Прогнозируют, что якобы именно для этого ВС РФ наступают в районе села Липцы.
По данным СМИ, самую большую опасность представляет продвижение россиян под Волчанском, что осложнит снабжение группировки ВСУ в Купянске.
Тем временем, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация приближается к критической.
В интервью газете The New York Times, он указал, что наступление ВС РФ на этом участке фронта якобы начато с целью растянуть резервы украинских сил и отвлечь их от участия в боевых действиях в других местах.

"Ситуация на грани. Каждый час ситуация приближается к критической", - сказал он западным журналистам.

Напомним, российская армия всего за несколько дней установила контроль не менее чем над 12 населенными пунктами и частью города Волчанск в Харьковской области. Генштаб ВСУ признает "частичный успех" ВС РФ, а президент Украины Владимир Зеленский срочно сменил командира, ответственного за оборону этого участка фронта.
*Лицо, внесённое в перечень экстремистов и террористов.
ДНР Северодонецк поселок Метелкино военнослужащий оружие окопы ВСУ
07:42
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НовостиХарьковская областьРоссияСВОнаступлениеВС РФХарьковКупянское направлениеКирилл БудановГлавное управление разведки Украины (ГУР)The TimesВооруженные силы Украиныпотери ВСУ
 
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