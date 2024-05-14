https://ukraina.ru/20240514/1055034741.html

Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом

Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом - 14.05.2024 Украина.ру

Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом

Мы не стали развивать наступление в районе Волчанска. Мы там потихонечку продвигаемся. При этом до сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника.

2024-05-14T07:15

2024-05-14T07:15

2024-05-14T07:15

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Самое главное, что этого не понимает Украина, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее в интернете был опубликован тактический символ группировки "Север", которая сейчас сражается на Харьковском направлении. Сначала пользователям он напомнил скандинавскую руну для обозначения "Гунгира" - волшебного копья Одина, не знающего промаха и пробивающего любой доспех, потом они разглядели в нем букву Х.- Роман, когда станет понятно, что брошенное нами харьковское копье попало в цель?- Было бы неплохо узнать, кто разработал эту символику. Был ли это военный из группировки "Север", или этим занимались специальные аналитики.Вообще нас сейчас много шевронов и стягов с образом Христа. Наши официальные лица все чаще говорят, что мы ведем священную войну против сатанизма. Кому-то символика "Севера" вообще напомнила Андреевский флаг, где буква Х – это перечеркнутый крест. Одним словом, она дает широкий простор для трактовок. Каждый увидел в нем что-то свое: кто-то увидел что-то скандинавское, кто-то увидел даже что-то из русских рун (знак земли и плодородия), а кто-то увидел крест, на котором распяли Андрея Первозванного. И цели своей она достигла.На Украине серьезно относятся к эзотерике. Она там влияет на умы людей. И эти игры надо продолжать. Знак получился неплохим. Медведь, крест, север - это смотрится очень красиво. В бизнесе правильный логотип очень важен для компании. Здесь – то же самое.- После занятия ряда населенных пунктов на приграничье Харьковское направление разделилось на два тактических участка – район Липцев и район Волчанска. Какова там сейчас обстановка?- Стабильно напряженная.Мы не стали развивать наступление в районе Волчанска. Мы там потихонечку продвигаемся. При этом до сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина.Уже есть информация, что враг на всякий случай снял ряд сил и средств с Херсонского направления. Эта задача уже выполнена. Учитывая слова нашего президента, что Одесса – старый русский город, мы сможем поменять тактику на юге.Мы не сомневались, что Харьковское направление будет открыто. Просто пока непонятно, это хитрость, открытие второго фронта или создание той самой санитарной зоны. Я сам живу в Курске и занимаюсь волонтерской деятельностью. Так вот наши военные на приграничье сами ничего не знают. И хорошо, что это непонятно. Значит, туман войны сохранен.- Я не слышал, чтобы Украина снимала резервы с Херсонского направления. Но была информация, что из-под Часов Яра противник силы и средства в район Харькова точно перебросил. Когда окончательно станет ясно, что этот план сработал?- Это уже понятно. Когда военно-политическое руководство Украины заявляет, что Часов Яр не имеет стратегического значения, то это означает, что населенный пункт сливают. Такие же разговоры начались и про Волчанск.В любом случае противник будет перебрасывать силы под Харьков и с Херсонского, и с Часов-Ярского направления. Потому что там для него нет оперативных угроз. Зато от приграничного пункта пропуска Гоптовка/Нехотеевка до Харькова всего 20-25 километров по прямой. Это непосредственная угроза Харькову.Самое главное, что мы приближаемся к Харькову сбоку со стороны Волчанска. В перспективе мы сможем взять город в подкову, как это было в Авдеевке. Для ВСУ это очень опасно. И выбора у них особо нет. Если они потеряют Харьков, это приведет к их страшнейшей деморализации и самой нашей громкой победе за два года СВО.Да, до этого еще далеко. Но кто знает. Потому что после очередного террористического удара ВСУ по Белгороду, когда погибли 20 мирных жителей, наши инструменты войны могут измениться. Сейчас мы наносим удары по цехам и располагам с максимальной точностью в 10-20 метров. А если враг продолжит бить по нашим жилым домам, мы можем начать такую же войну. Израиль показал, что стирать Газу с лица земли вместе с детьми и стариками вполне допустимо.- Учитывая, что Харьков русский город, хотелось бы этого не допустить.- Да, это русский город. Но мы с вами уже обсуждали, что граждане Украины сами должны проснуться и понять, что пора бы переходить на светлую сторону.- Вопрос к вам как к жителю Курска. Будем ли мы задействовать Сумское направление, чтобы продолжить растягивать силы противника?- На границе Брянской и Черниговской областей это сделать сложно, потому что там леса и болота. Зато весь участок границы Курской и Сумской областей годится для нашего наступления.Кстати, почему ВСУ не особенно пытались заходить в Курскую область? Из-за местности. Здесь невозможно пройти чуть-чуть и остановиться. Тут мало лесов и населенных пунктов, зато много равнин. То же самое касается нас. Если мы пойдем, придется идти напролом. Но все возможно.Украина и Запад утверждают, что не видят огромного сосредоточения сил и средств России на границе с Украиной. Это ерунда. С сегодняшними возможностями логистики в плане автомобильных и железных дорог это можно сделать быстро. Можно сколько угодно критиковать Минобороны РФ в каких-то вопросах, но они знают, что такое война.Наша техника с личным составом могут находиться в Тульской и Орловской области, а потом их за ночь доставят в Курскую область, и они будут наступать. Да, их видно со спутников. Но и мы маскироваться умеем. И сделать это мы можем в любой момент.- Вы сказали, что Одесса – старый русский город. Какое направление вам больше нравится, чтобы как можно скорее дошли до Днепра: Запорожское или Авдеевское?- Всегда надо развивать потенциал там, где он есть. Сегодня он у нас на Авдеевском направлении. Наши войска там нашли ключик к обороне ВСУ, поэтому там надо двигаться дальше.Что касается стрелочек на карте, то Донбасс и легче, и сложнее Запорожской области. Я общался с командирами, которые участвовали в освобождении Авдеевки. Они говорят, что когда наши войска зашли в сам город, то они просто выдохнули. Потому что из-за FPV-дронов воевать на открытой местности стало сложнее, чем в застройке.Мы пока не знаем, как наш Генштаб видит освобождение Одессы. Или Днепровская флотилия с при поддержке Черноморского флота попытается высадить десант, или мы будем форсировать Днепр. Мы не знаем, где наши войска накапливают силы. А, может быть, это будут какие-то комплексные операции.Если же мы пойдем по суше, то сперва нам надо освободить Запорожье. Это сложно, но это возымеет информационный эффект. И там у нас будет больше возможностей, чтобы перейти Днепр.

https://ukraina.ru/20240229/1053631343.html

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https://ukraina.ru/20240511/1055010784.html

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Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, харьков, вооруженные силы украины, часов яр, украина