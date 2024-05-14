"Сначала РЭБ, а потом ВЭБ". Что предстоит Белоусову на посту министра обороны
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа
Воскресный вечер 12 мая отметился важными назначениями в силовом блоке. Но самым неожиданным стала рекомендация Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова.
Сергей Шойгу покидает пост и переходит в Совбез. Назначение главой оборонного ведомства крепкого государственника и опытного экономиста эксперты уже назвали историческим с точки зрения дальнейшего развития страны в целом. В прицеле внимания – мобилизация экономики. Больше мнений – в обзоре соцсетей.
Директор Института международных экономических и стратегических стратегий РУССТРАТ Елена Панина
Война надолго: к представлению нового министра обороны РФ
О чём говорит факт представления человека с громадным экономическим опытом в лице Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ — помимо очевидной задачи по "расшивке" узких мест под крышей военного ведомства: от нехватки дронов до коррупционных скандалов?
Ответ и прост, и грозен: война с Западом — это надолго. Ключевым фактором в этой войне становится соревнование "экономик военного времени" — в России и на постепенно раскачивающемся Западе.
Быстрой победы не будет — а чтобы победить через год-два-пять, нашей стране требуется не только преобразование ОПК и связанного с ним сектора экономики, с кратным наращиванием производств, скорейшим внедрением инноваций и созданием армии нового типа, но и переход к мобилизационному обществу. На основе полученного в СВО опыта и с прицелом на следующий уровень конфликта — уже с НАТО. ️
Неслучайно прозвучало сравнение нынешнего бюджета Минобороны с советским уровнем. Оно любопытно и в том плане, что во времена СССР "оборонка" была доминирующим генератором прорывных технологий и во многом драйвером экономики в целом.
Сейчас ОПК должен снова занять ту же роль. Эффект от управленческих преобразований подобного уровня станет ощутим не раньше, чем через год-два — как раз тогда, когда перед Россией встанут главные вызовы. Но первые признаки того, как будет меняться отечественная экономика, мы заметим гораздо раньше.
Вчера, 17:09Поворотный момент СВО. Как Запад расценивает назначение Белоусова министром обороны РФПерспективы назначения кадрового экономиста Андрея Белоусова главой оборонного ведомства вместо Сергея Шойгу, занимавшего этот пост 11 лет, всполошило всё мировое сообщество. Проанализировав ситуацию, западные СМИ поделились крайне неприятными для Украины выводами
Профессор ВШЭ Евгений Коган
Министр обороны — экономист
Президент предложил назначить (считай назначил) министром обороны Андрея Белоусова. Ну вообще в назначении министром обороны штатского человека нет ничего эдакого и оригинального. Это вполне нормальная практика. Его же не главой Генштаба назначают.
Несложно догадаться, что от экономиста на посту министра обороны ожидают выстраивания эффективного военно-промышленного комплекса. Это, кстати, задача, измеряемая не месяцами, а годами. Отсюда понимаем, какие планы у руководства страны во внешней политике. Ждать каких-либо изменений не стоит.
Более того, роль оборонного сектора в народном хозяйстве будет только нарастать. Также экономист, бывший вице-премьер страны, потенциально может быть эффективнее своих военных коллег в вопросах организации масштабных логистических мероприятий.
▪️ Как известно, Андрей Белоусов считается сторонником новой кейнсианской экономической модели.
▪️ Он выступал и выступает за масштабное государственное вмешательство в регулирование макроэкономических процессов.
▪️ Именно с его именем связывают идеологию нацпроектов. Как экономисту и доктору экономических наук, а также опытному администратору, первым делом ему, по всей видимости, предстоит глобальный аудит эффективности работы министерства обороны (МО). Догадайтесь, почему.
Не исключу, что Андрей Белоусов, в частности, будет оптимизировать старые и искать новые способы эффективного финансирования военных расходов за счет внутренних ресурсов. Короче, работы у него с учетом размера бюджета МО будет явно невпроворот.
Какие выводы для рынков? Опережающий рост военного сектора и оборонного заказа — это долгосрочная тенденция. Частным гражданским компаниям придется и дальше конкурировать за ресурсы с оборонным заказом. А точнее довольствоваться тем, что останется. Впрочем, фактор этот не новый.
Стоит ли бежать в акции около оборонного сектора, например металлургов? Не думаю. Акции — это про прибыль, а здесь другое.
Зная Андрея Рэмовича, жировать на заказах при нем вряд ли получится. Если и будут наращивать заказы для оборонки, то работать придется в ультимативных условиях: много и задешево. "Нахлобучивать" государство не дадут. Но вообще… будем откровенны, назначение неожиданное. Хотя по текущей ситуации вполне логичное.
Вчера, 14:42Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТОНаше общество сейчас думает, как бойцы на фронте. "Дайте нам батю-генерала, который будет ездить на фронт и общаться с солдатами". Но это эмоции. Белоусов на посту министра обороны — это будет интересно, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Журналист Павел Демидович
Назначение экономиста Андрея Белоусова на должность министра обороны имеет свою логику: ростом экономики и промышленности можно управлять и через спрос со стороны "военной машины".
Новый министр обороны явно имеет представление о ресурсах и ограничениях отечественной "экономики силового блока". Вопрос в том, что как он будет "вписывать" её в экономику страны в то время как параллельно в правительстве её переводом на новый технологический уклад, реализуя стратегию написанную Белоусовым, будет заниматься Денис Мантуров, который занял его же кресло первого вице-премьера.
За последние два года выпуск в экономике России, связанной с ОПК, резко вырос, а "гражданская" обрабатывающая промышленность стагнирует. По оценке BOFIT, в I кв 2024 г средний объем производства в отраслях, связанных с ОПК, был более чем на 50% выше, чем в начале 2022 г. Объём производства в других отраслях обрабатывающей промышленности вырос всего на 0,5%. Дисбалансы растут, но сейчас не до них.
Журналист Семен Уралов
О новых назначениях в военном министерстве Деньги на войну есть, но теперь главная задача - "учёт и контроль". Ещё, наверняка, большой аудит проведут, ибо в Счетной палате теперь тоже особо доверенный начальник сидит.
Началось соревнование экономик РФ и НАТО, поэтому Минобороны еще много лет будет главным потребителем всего и вся. Вообще, большой финансовый аудит напрашивается и в общественной сфере вокруг СВО.
Глава украинского Института мировой политики Виктор Шлинчак
Интересный факт.На министерском посту Шойгу находился больше, чем Путин на президентском – 18 лет он возглавлял министерство чрезвычайных ситуаций и 12 лет министерство обороны. В общем – 30 лет.
Конечно, за все эти годы, сидя на ресурсных министерствах, у Сергея Кужугетовича есть не один скелет в шкафу. И недавний арест его заместителя – Тимура Иванова (что не могло произойти без указания "сверху"), напрямую касается и системы, которую выстроил Шойгу.
Иванов, к слову, стал замминистра обороны еще в 2016 году, и, как сообщается в пресс-релизах, "сыграл важную роль в проектах реконструкции Мариуполя". То есть зарабатывал на военном бюджете.
Приход нового главы в Минобороны – Андрея Белоусова – это ставка Путина на наведение "экономического" порядка в войсках. Большая "советская армия" с Белоусовым будет пытаться перестроить свою экономику более эффективно, чтобы использовать большие ресурсы и правильно их менеджерить.
Поэтому для нас (Украины - ред.) смена управляющего в МО РФ – дополнительный стимул пересмотреть эффективность наших управленческих кадров и их способность конкурировать с российскими. Ибо когда война – на истощение, нужно брать если не ресурсами, то интеллектом.
Политтехнолог Мария Сергеева
Любой, кто читал хотя бы одного военкора, понимает, что война сейчас - это дроны, РЭБ и инновации не только в смысле техники, но и в смысле организационных структур. А не как сейчас: "положено на отделение столько-то уставных касок, автоматов и бронежилетов, а вот эти ваши дроны в пехоте не положены, у нас всё строго по уставу и норма патронов на человека такая-то".
И внедрять и перестраивать всё это нужно, во-первых, вчера, во-вторых, семимильными темпами. И только человек по-настоящему жесткий и по-настоящему чужой для военной системы сможет это наладить. А вариантов в кадровой колоде немного.
Поэтому логика первого лица очень понятна: Извините, Андрей Рэмович, но сначала РЭБ, а потом ВЭБ. Но есть тут и понятный публичный риск. Пока начальство считает, что Генштаб - это собственно про войну, а Министерство - больше про хозяйство, примерно 99% военных (и тут я боюсь преуменьшить цифру) искренне полагает, что раз министр обороны - это главное публичное лицо всех военных, то он должен быть исключительно профессиональным военным, поевшим грязи на полигонах и с реальным боевым опытом.
Ну а мотивация парней на фронте и их представления о справедливом устройстве власти, как вы понимаете, крайне важны. На этом сейчас вся страна держится. Так что задача у Белоусова натурально сверхчеловеческая: перестроить совершенно чужеродную для себя систему, одновременно завоевав в новой должности авторитет как публичный, так и внутри этой системы.