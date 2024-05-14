https://ukraina.ru/20240514/1055051824.html

"Сначала РЭБ, а потом ВЭБ". Что предстоит Белоусову на посту министра обороны

"Сначала РЭБ, а потом ВЭБ". Что предстоит Белоусову на посту министра обороны - 14.05.2024 Украина.ру

"Сначала РЭБ, а потом ВЭБ". Что предстоит Белоусову на посту министра обороны

Воскресный вечер 12 мая отметился важными назначениями в силовом блоке. Но самым неожиданным стала рекомендация Владимира Путина назначить на пост министра обороны Андрея Белоусова.

2024-05-14T12:43

2024-05-14T12:43

2024-05-14T12:43

эксклюзив

сергей шойгу

россия

владимир путин

министр обороны

соцсети

белоусов

запад

ссср

минобороны

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Сергей Шойгу покидает пост и переходит в Совбез. Назначение главой оборонного ведомства крепкого государственника и опытного экономиста эксперты уже назвали историческим с точки зрения дальнейшего развития страны в целом. В прицеле внимания – мобилизация экономики. Больше мнений – в обзоре соцсетей.Директор Института международных экономических и стратегических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаВойна надолго: к представлению нового министра обороны РФ О чём говорит факт представления человека с громадным экономическим опытом в лице Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ — помимо очевидной задачи по "расшивке" узких мест под крышей военного ведомства: от нехватки дронов до коррупционных скандалов? Ответ и прост, и грозен: война с Западом — это надолго. Ключевым фактором в этой войне становится соревнование "экономик военного времени" — в России и на постепенно раскачивающемся Западе. Быстрой победы не будет — а чтобы победить через год-два-пять, нашей стране требуется не только преобразование ОПК и связанного с ним сектора экономики, с кратным наращиванием производств, скорейшим внедрением инноваций и созданием армии нового типа, но и переход к мобилизационному обществу. На основе полученного в СВО опыта и с прицелом на следующий уровень конфликта — уже с НАТО. ️Неслучайно прозвучало сравнение нынешнего бюджета Минобороны с советским уровнем. Оно любопытно и в том плане, что во времена СССР "оборонка" была доминирующим генератором прорывных технологий и во многом драйвером экономики в целом. Сейчас ОПК должен снова занять ту же роль. Эффект от управленческих преобразований подобного уровня станет ощутим не раньше, чем через год-два — как раз тогда, когда перед Россией встанут главные вызовы. Но первые признаки того, как будет меняться отечественная экономика, мы заметим гораздо раньше.Профессор ВШЭ Евгений КоганМинистр обороны — экономистПрезидент предложил назначить (считай назначил) министром обороны Андрея Белоусова. Ну вообще в назначении министром обороны штатского человека нет ничего эдакого и оригинального. Это вполне нормальная практика. Его же не главой Генштаба назначают.Несложно догадаться, что от экономиста на посту министра обороны ожидают выстраивания эффективного военно-промышленного комплекса. Это, кстати, задача, измеряемая не месяцами, а годами. Отсюда понимаем, какие планы у руководства страны во внешней политике. Ждать каких-либо изменений не стоит.Более того, роль оборонного сектора в народном хозяйстве будет только нарастать. Также экономист, бывший вице-премьер страны, потенциально может быть эффективнее своих военных коллег в вопросах организации масштабных логистических мероприятий.▪️ Как известно, Андрей Белоусов считается сторонником новой кейнсианской экономической модели.▪️ Он выступал и выступает за масштабное государственное вмешательство в регулирование макроэкономических процессов.▪️ Именно с его именем связывают идеологию нацпроектов. Как экономисту и доктору экономических наук, а также опытному администратору, первым делом ему, по всей видимости, предстоит глобальный аудит эффективности работы министерства обороны (МО). Догадайтесь, почему. Не исключу, что Андрей Белоусов, в частности, будет оптимизировать старые и искать новые способы эффективного финансирования военных расходов за счет внутренних ресурсов. Короче, работы у него с учетом размера бюджета МО будет явно невпроворот. Какие выводы для рынков? Опережающий рост военного сектора и оборонного заказа — это долгосрочная тенденция. Частным гражданским компаниям придется и дальше конкурировать за ресурсы с оборонным заказом. А точнее довольствоваться тем, что останется. Впрочем, фактор этот не новый. Стоит ли бежать в акции около оборонного сектора, например металлургов? Не думаю. Акции — это про прибыль, а здесь другое.Зная Андрея Рэмовича, жировать на заказах при нем вряд ли получится. Если и будут наращивать заказы для оборонки, то работать придется в ультимативных условиях: много и задешево. "Нахлобучивать" государство не дадут. Но вообще… будем откровенны, назначение неожиданное. Хотя по текущей ситуации вполне логичное.Журналист Павел ДемидовичНазначение экономиста Андрея Белоусова на должность министра обороны имеет свою логику: ростом экономики и промышленности можно управлять и через спрос со стороны "военной машины".Новый министр обороны явно имеет представление о ресурсах и ограничениях отечественной "экономики силового блока". Вопрос в том, что как он будет "вписывать" её в экономику страны в то время как параллельно в правительстве её переводом на новый технологический уклад, реализуя стратегию написанную Белоусовым, будет заниматься Денис Мантуров, который занял его же кресло первого вице-премьера. За последние два года выпуск в экономике России, связанной с ОПК, резко вырос, а "гражданская" обрабатывающая промышленность стагнирует. По оценке BOFIT, в I кв 2024 г средний объем производства в отраслях, связанных с ОПК, был более чем на 50% выше, чем в начале 2022 г. Объём производства в других отраслях обрабатывающей промышленности вырос всего на 0,5%. Дисбалансы растут, но сейчас не до них.Журналист Семен УраловО новых назначениях в военном министерстве Деньги на войну есть, но теперь главная задача - "учёт и контроль". Ещё, наверняка, большой аудит проведут, ибо в Счетной палате теперь тоже особо доверенный начальник сидит.Началось соревнование экономик РФ и НАТО, поэтому Минобороны еще много лет будет главным потребителем всего и вся. Вообще, большой финансовый аудит напрашивается и в общественной сфере вокруг СВО.Глава украинского Института мировой политики Виктор ШлинчакИнтересный факт.На министерском посту Шойгу находился больше, чем Путин на президентском – 18 лет он возглавлял министерство чрезвычайных ситуаций и 12 лет министерство обороны. В общем – 30 лет. Конечно, за все эти годы, сидя на ресурсных министерствах, у Сергея Кужугетовича есть не один скелет в шкафу. И недавний арест его заместителя – Тимура Иванова (что не могло произойти без указания "сверху"), напрямую касается и системы, которую выстроил Шойгу. Иванов, к слову, стал замминистра обороны еще в 2016 году, и, как сообщается в пресс-релизах, "сыграл важную роль в проектах реконструкции Мариуполя". То есть зарабатывал на военном бюджете.Приход нового главы в Минобороны – Андрея Белоусова – это ставка Путина на наведение "экономического" порядка в войсках. Большая "советская армия" с Белоусовым будет пытаться перестроить свою экономику более эффективно, чтобы использовать большие ресурсы и правильно их менеджерить. Поэтому для нас (Украины - ред.) смена управляющего в МО РФ – дополнительный стимул пересмотреть эффективность наших управленческих кадров и их способность конкурировать с российскими. Ибо когда война – на истощение, нужно брать если не ресурсами, то интеллектом.Политтехнолог Мария СергееваЛюбой, кто читал хотя бы одного военкора, понимает, что война сейчас - это дроны, РЭБ и инновации не только в смысле техники, но и в смысле организационных структур. А не как сейчас: "положено на отделение столько-то уставных касок, автоматов и бронежилетов, а вот эти ваши дроны в пехоте не положены, у нас всё строго по уставу и норма патронов на человека такая-то". И внедрять и перестраивать всё это нужно, во-первых, вчера, во-вторых, семимильными темпами. И только человек по-настоящему жесткий и по-настоящему чужой для военной системы сможет это наладить. А вариантов в кадровой колоде немного. Поэтому логика первого лица очень понятна: Извините, Андрей Рэмович, но сначала РЭБ, а потом ВЭБ. Но есть тут и понятный публичный риск. Пока начальство считает, что Генштаб - это собственно про войну, а Министерство - больше про хозяйство, примерно 99% военных (и тут я боюсь преуменьшить цифру) искренне полагает, что раз министр обороны - это главное публичное лицо всех военных, то он должен быть исключительно профессиональным военным, поевшим грязи на полигонах и с реальным боевым опытом. Ну а мотивация парней на фронте и их представления о справедливом устройстве власти, как вы понимаете, крайне важны. На этом сейчас вся страна держится. Так что задача у Белоусова натурально сверхчеловеческая: перестроить совершенно чужеродную для себя систему, одновременно завоевав в новой должности авторитет как публичный, так и внутри этой системы.

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