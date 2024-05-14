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Звезда голой вечеринки с носком на причинном месте сбежал из России
Звезда голой вечеринки с носком на причинном месте сбежал из России - 14.05.2024 Украина.ру
Звезда голой вечеринки с носком на причинном месте сбежал из России
Один из наиболее запомнившихся участников голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой рэпер Николай Васильев, известный под сценическим именем Vacio, уехал в США, хотя после громкого скандала обещал пойти служить в армию. Об этом во вторник сообщил телеграм-канал Shot
2024-05-14T12:35
2024-05-14T12:35
2024-05-14T12:37
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Уточняется, что 26-летний музыкант накануне, 13 мая, не явился по повестке в военкомат, потому что улетел в Америку. Такое решение он принял от обиды на поклонников его таланта, которых оказалось слишком мало."Источник из окружения артиста объяснил нам: мол, VACÍO расстроился из-за маленьких просмотров на его последнем клипе, решил, что Родина его не любит, поэтому и он не может ей ответить тем же", - уточнил источник.Адвокат Vacio Роман Попов в разговоре с журналистами MSK1 заявил, что он ничего не знает о новом местонахождении своего доверителя. Он же отметил, что Васильев после скандала, связанного с вечеринкой, пять раз приходил в военкомат по повестке, где ему каждый раз якобы назначали новую медкомиссию и дату явки. На шестой раз приоритеты рэпера поменялись. После голой вечеринки Ивлеевой, прошедшей в конце 2023 года, рэпера Vacio арестовали на 15 суток. Его признали виновным в распространении нетрадиционных ценностей. Повторно он попал в спецприёмник за мат. После выхода на свободу репер долгое время анонсировал свою службу в армии. В частности, Васильев намеревался попасть в спецназ ВДВ.
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новости, россия, сша, америка, вечеринка, скандал, музыкант
Звезда голой вечеринки с носком на причинном месте сбежал из России
12:35 14.05.2024 (обновлено: 12:37 14.05.2024)
Один из наиболее запомнившихся участников голой вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой рэпер Николай Васильев, известный под сценическим именем Vacio, уехал в США, хотя после громкого скандала обещал пойти служить в армию. Об этом во вторник сообщил телеграм-канал Shot
Уточняется, что 26-летний музыкант накануне, 13 мая, не явился по повестке в военкомат, потому что улетел в Америку. Такое решение он принял от обиды на поклонников его таланта, которых оказалось слишком мало.
"Источник из окружения артиста объяснил нам: мол, VACÍO расстроился из-за маленьких просмотров на его последнем клипе, решил, что Родина его не любит, поэтому и он не может ей ответить тем же", - уточнил источник.
Адвокат Vacio Роман Попов в разговоре с журналистами MSK1 заявил, что он ничего не знает о новом местонахождении своего доверителя. Он же отметил, что Васильев после скандала, связанного с вечеринкой, пять раз приходил в военкомат по повестке, где ему каждый раз якобы назначали новую медкомиссию и дату явки. На шестой раз приоритеты рэпера поменялись.
После голой вечеринки Ивлеевой, прошедшей в конце 2023 года, рэпера Vacio арестовали на 15 суток. Его признали виновным в распространении нетрадиционных ценностей. Повторно он попал в спецприёмник за мат. После выхода на свободу репер долгое время анонсировал свою службу в армии. В частности, Васильев намеревался попасть в спецназ ВДВ.