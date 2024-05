https://ukraina.ru/20240514/1055054647.html

Экс-депутат Рады сообщил, кто готовил группу для подрыва "Северных потоков"

Экс-депутат Рады сообщил, кто готовил группу для подрыва "Северных потоков"

Спецслужбы США использовали группу украинцев для прикрытия диверсии на "Северных потоках". Об этом заявил украинский политик Андрей Деркач в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА

Мнение о причастности украинских спецслужб к подрывам газопроводов "Северный поток" появилось на Западе. Об этом писали журналисты американских изданий The Washington Post, The Hill и The New York Times.Деркач заявил, что установлены личности всех участников группы украинских диверсантов. Руководил ими Роман Червинский. Среди них: Бургомистренко Андрей, Кузнецов Сергей (офицер контрразведки СБУ), Варава Олег, Руслан Руденко, Ситало Марина. 50-летняя Марина Ситало, в частности, является одним из лучших технодайверов Украины. Деркач отметил, что она специалист в том числе по изготовлению подводных смесей, а также имеет опыт погружения в разных точках земного шараВ западных СМИ их описывали, как Робин Гудов, которые подорвали газопроводы.Политик рассказал, что группа Червинского выполняла функцию прикрытия, выполняя погружение и, вероятно, бутафорную установку средств инициализации.Долгое время вышеупомянутые люди проходили подготовку в Житомирской области. Там находится Соколовский карьер глубиной 110 метров. Затем тренировки перенесли в Румынию, вблизи базы НАТО Мангалиа. По словам Деркача, группа тренировалась на "Южных потоках". Участникам группы изготовили румынские паспорта."Вся операция проходила под кураторством Кристофера Смита. Это второй человек в посольстве США в Украине на тот момент. Это известный цэрэушник. Сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии", - рассказал Деркач.Именно Смит участвовал и организовывал операцию прикрытия при подрыве "Северных потоков", резюмировал Деркач.Взрывы на "Северных потоках" произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российско-европейских газопроводах, которые поставляли газ в Европу.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал своё расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что решение об операции принимал президент США Джо Байден, а взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

