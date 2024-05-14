https://ukraina.ru/20240514/1055049272.html
Блинкен и другие американские чиновники приехали в Киев на фоне наступления ВС РФ
Блинкен и другие американские чиновники приехали в Киев на фоне наступления ВС РФ - 14.05.2024 Украина.ру
Блинкен и другие американские чиновники приехали в Киев на фоне наступления ВС РФ
С целью демонстрации солидарности США с Украиной, которая отчаянно пытается отразить наступление российских подразделений, в Киев прибыл американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает во вторник Цензор.Net
2024-05-14T09:25
2024-05-14T09:25
2024-05-14T09:26
новости
энтони блинкен
киев
вооруженные силы украины
сша
россия
сво
военная помощь
военная техника
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049225753_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_ffccb8b6e23d483b6f933c1dcffa9d73.jpg
Уточняется, что не анонсированный приезд чиновников США напрямую связан с продвижением ВС России на северо-восточной границе. Делегация должна заверить Киев в непоколебимой поддержке, благодаря которой удастся укрепить оборону ВСУ и "перехватывать инициативу на поле боя"Так, Блинкен и члены его делегации собираются встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой.По данным американского агентства Associated Press, госсекретарь США "пошлет сильный сигнал уверенности" украинским чиновникам.Напомним, российская армия всего за несколько дней установила контроль не менее чем над 12 населенными пунктами и частью города Волчанск в Харьковской области. Генштаб ВСУ признает "частичный успех" ВС РФ, а Зеленский срочно сменил командира, ответственного за оборону этого участка фронта.
https://ukraina.ru/20240514/1055046741.html
киев
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049225753_85:0:1012:695_1920x0_80_0_0_498f627d29d6a962f49d63c759ddc9c7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, энтони блинкен, киев, вооруженные силы украины, сша, россия, сво, военная помощь, военная техника, всу, наступление, вс рф
Новости, Энтони Блинкен, Киев, Вооруженные силы Украины, США, Россия, СВО, военная помощь, военная техника, ВСУ, наступление, ВС РФ
Блинкен и другие американские чиновники приехали в Киев на фоне наступления ВС РФ
09:25 14.05.2024 (обновлено: 09:26 14.05.2024)
С целью демонстрации солидарности США с Украиной, которая отчаянно пытается отразить наступление российских подразделений, в Киев прибыл американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает во вторник Цензор.Net
Уточняется, что не анонсированный приезд чиновников США напрямую связан с продвижением ВС России на северо-восточной границе. Делегация должна заверить Киев в непоколебимой поддержке, благодаря которой удастся укрепить оборону ВСУ и "перехватывать инициативу на поле боя"
"Блинкен надеется послать мощный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, переживают очень тяжелые минуты", - передает издание слова анонимного источника из числа визитеров в украинскую столицу.
Так, Блинкен и члены его делегации собираются встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой.
По данным американского агентства Associated Press, госсекретарь США "пошлет сильный сигнал уверенности" украинским чиновникам.
Напомним, российская армия всего за несколько дней установила контроль не менее чем над 12 населенными пунктами и частью города Волчанск в Харьковской области. Генштаб ВСУ признает "частичный успех" ВС РФ, а Зеленский срочно сменил командира, ответственного за оборону этого участка фронта.