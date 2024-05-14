https://ukraina.ru/20240514/1055049272.html

Блинкен и другие американские чиновники приехали в Киев на фоне наступления ВС РФ

Блинкен и другие американские чиновники приехали в Киев на фоне наступления ВС РФ - 14.05.2024 Украина.ру

Блинкен и другие американские чиновники приехали в Киев на фоне наступления ВС РФ

С целью демонстрации солидарности США с Украиной, которая отчаянно пытается отразить наступление российских подразделений, в Киев прибыл американский госсекретарь Энтони Блинкен, передает во вторник Цензор.Net

2024-05-14T09:25

2024-05-14T09:25

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Уточняется, что не анонсированный приезд чиновников США напрямую связан с продвижением ВС России на северо-восточной границе. Делегация должна заверить Киев в непоколебимой поддержке, благодаря которой удастся укрепить оборону ВСУ и "перехватывать инициативу на поле боя"Так, Блинкен и члены его делегации собираются встретиться с главой киевского режима Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и главой МИД страны Дмитрием Кулебой.По данным американского агентства Associated Press, госсекретарь США "пошлет сильный сигнал уверенности" украинским чиновникам.Напомним, российская армия всего за несколько дней установила контроль не менее чем над 12 населенными пунктами и частью города Волчанск в Харьковской области. Генштаб ВСУ признает "частичный успех" ВС РФ, а Зеленский срочно сменил командира, ответственного за оборону этого участка фронта.

https://ukraina.ru/20240514/1055046741.html

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новости, энтони блинкен, киев, вооруженные силы украины, сша, россия, сво, военная помощь, военная техника, всу, наступление, вс рф