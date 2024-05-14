Путин подписал указы о назначениях в руководстве страной - 14.05.2024 Украина.ру
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Путин подписал указы о назначениях в руководстве страной
Путин подписал указы о назначениях в руководстве страной - 14.05.2024 Украина.ру
Путин подписал указы о назначениях в руководстве страной
Во вторник, 14 мая, президент России Владимир Путин утвердил состав администрации главы государства, подписав соответствующие указы. Все изменения, произошедшие в руководстве, опубликованы на сайте Кремля
2024-05-14T11:29
2024-05-14T11:29
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Руководитель администрации президента не сменился, Антон Вайно сохранил свою должность. Его первыми заместителями стали Алексей Громов и Сергей Кириенко.Заместителем руководителя администрации президента России также стали Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сохранил свое кресло. На этой должности он совместит и обязанности замруководителя администрации Владимира Путина. Заместителем пресс-секретаря стал Юрий Свиридов.Указами президента назначены десять его помощников: Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Николай Патрушев, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин. Дмитрий Шальков совместит обязанности помощника главы государства с должностью начальником Референтуры президента РФ.
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новости, россия, владимир путин, кремль, указ, руководство, кадровые перестановки, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, Кремль, указ, руководство, кадровые перестановки, СВО

Путин подписал указы о назначениях в руководстве страной

11:29 14.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Читать в
Во вторник, 14 мая, президент России Владимир Путин утвердил состав администрации главы государства, подписав соответствующие указы. Все изменения, произошедшие в руководстве, опубликованы на сайте Кремля
Руководитель администрации президента не сменился, Антон Вайно сохранил свою должность. Его первыми заместителями стали Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Заместителем руководителя администрации президента России также стали Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сохранил свое кресло. На этой должности он совместит и обязанности замруководителя администрации Владимира Путина. Заместителем пресс-секретаря стал Юрий Свиридов.
Указами президента назначены десять его помощников: Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Николай Патрушев, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев, Лариса Брычева, Дмитрий Калимулин. Дмитрий Шальков совместит обязанности помощника главы государства с должностью начальником Референтуры президента РФ.
Дмитрий Голубовский интервью
07:03
Дмитрий Голубовский: С фигурой Белоусова на посту главы Минобороны РФ согласны и патриоты, и рыночникиМинобороны — это ключевое ведомство, которое будет отвечать за экономический рост в стране, потому что военные расходы являются драйвером роста
 
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