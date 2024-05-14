От общественного договора к антиобщественному. Как граждан Украины лишили права решать - 14.05.2024 Украина.ру
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От общественного договора к антиобщественному. Как граждан Украины лишили права решать
От общественного договора к антиобщественному. Как граждан Украины лишили права решать - 14.05.2024 Украина.ру
От общественного договора к антиобщественному. Как граждан Украины лишили права решать
На первом курсе юридических факультетов в рамках дисциплины под названием "Теория государства и права" студенты изучают теории возникновения государства. Их масса, и каждый может выбрать себе по вкусу. Но одна из них — теория общественного договора — считается главной, по крайней мере, в рамках либерализма
2024-05-14T12:11
2024-05-14T12:11
эксклюзив
украина
владимир зеленский
леонид кучма
россия
запад
вооруженные силы украины
сша
ес
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Суть теории в том, что люди отказываются от части своих прав, чем создают государство, которое помогает им выжить и — в идеале — о них заботится. Соответственно, понимание сути общественного договора между государством и обществом позволяет как отслеживать эволюцию взаимоотношений этих субъектов, так и прогнозировать их будущее.Лицемерие плюс воровствоЕсли применять эту теорию к СССР, то суть его общественного договора в довоенный период сводилась к формуле "Мы вкалываем для лучшего будущего". В послевоенный период — "Мы ждём наступления этого будущего". Власть ожидания поддерживала — государство о человеке действительно заботилось — и подогревало, обещая "догнать и перегнать", построив коммунизм. Коммунизм так и не построили.Рамку общественного договора уже с провозгласившими независимость национальными республиками скорректировали, заменив коммунизм капитализмом. Уже к середине 1990-х оказалось, что в "светлое будущее" пришли лишь считанные персонажи, но и те у общества ничего кроме презрения не вызывают.Общественный договор вновь пришлось корректировать. Кое-где, как в Белоруссии, вместе с курсом государства и его содержанием.С середины 1990-х примерно по начало 2000-х новый общественный договор общих чертах сводился к формуле "пока вы делите заводы и пароходы, мы приватизируем квартиры и пытаемся выжить". К 2004 году возникшая олигархия — порождение президента Кучмы и приватизации — подчинила государство на Украине, а в России олигархию подчинила бюрократия.Наметившиеся различия между двумя государственными моделями пришлось как-то обосновывать и подкреплять разнообразным нарративом, который обосновывал бы необходимость сохранения отдельных республик и замедлял бы интеграцию между ними.Так на Украине возникла история об очень хозяйственных инженерах и крайне красивых женщинах. В Белоруссии через вертикаль идеологов и госСМИ в общественном сознании как белорусов, так и русских по другую сторону государственной границы стал пускать свои корни нарратив "белорус — это русский со знаком качества". Как из украинского тезиса, так и из белорусского следовало, что "русский — это некачественный белорус или бесхозяйственный украинец". Россия в голове среднестатистического украинца постепенно становилась плохой версией Украины с суровым климатом, невкусной едой, отсталой промышленностью, но зато с нефтью и Путиным. Запад — США и ЕС — превращались в рай на Земле.Восстановительный импульс изнутри вместе со спасительной рыночной конъюнктурой, потащившей вверх цены на металлы и энергоносители, сформировали на Украине новый общественный договор. Его суть оказалась проста до безобразия и укладывается в логику взаимного лицемерия.Власть делала вид, что защищала гражданина, а гражданин делал вид, что платит налоги и добросовестно исполняет свои обязанности. На околовластном уровне был свой общественный договор: каждый ворует на своём уровне, но соблюдает субординацию, а любая проблема решаема, вопрос лишь в сумме.Эта рамка общественного договора оказалась более жизнеспособной, однако приводила к росту взаимного отчуждения в треугольнике государство-общество-индивид. А для сохранения власти представителям крупного капитала, не ладившим между собой, приходилось стравливать людей из разных регионов страны, противопоставляя Восток и Запад.Украина тех лет действительно была неплохим местом для жизни: государство почти не мешало гражданину, последний всячески уклонялся от выполнения свои обязанностей (не платил налоги, получал зарплату в конверте). Нерешаемые вопросы с бюрократией решали с помощью денег и связей — именно таким, например, запомнили украинское прошлое жители ЛНР и ДНР , где до сих пор сохраняются тёплые воспоминания об Украине до 2014 года.Та Украина и тот общественный договор держались на трёх китах:1. Остаточном запасе прочности сильно обветшавшей и приватизированной экономики УССР;2. Остаточном запасе прочности бюрократии и государственных институтов, доставшихся от УССР;3. Остаточном запасе терпимости людей друг к другу.Этот запас прочности экономики, институтов и общества был невосполняемым ресурсом так как восполнять его было некому — бюрократия после 2004 года оказалась в подчинённом положении у капитала. Весной 2014 года этот запас прочности иссяк. "Тёплая и ламповая" Украина, в которой было комфортно жить человеку с деньгами и связями, прекратила своё существование.Оказалось, что формулу общественного договора вновь приходится корректировать. Объяснять исчерпание ресурса у экономики, государства и общества простому смертному долго и сложно, а наказать виновников исчерпания этого запаса прочности было некому. Национальный капитал, не сумев решить поделить власть, сломал о майдан бюрократическую систему (и не только) и окончательно раскол страну.Лицемерие плюс воровство и вера в ЗападСистему под названием "Украина" попытались перезагрузить и заодно перевести под внешнее управление, не меняя её сути. Взаимное лицемерие и воровство никуда не делись, но к ним добивалась вера в светлое европейское будущее.ЕС и США создали систему параллельных контролирующих (антикоррупционных) структур, призванную сделать коррупцию управляемой — борьба с ней и контроль над экономикой должны были оказаться в руках антикоррупционеров, руководимых извне.Антикоррупционеры должны были вывести из-под подчинения национальной олигархии высшую бюрократию (президент, члены правительства, депутаты парламента), что привело бы к разделению власти и бизнеса. Власть оказалась бы подконтрольна внешним кураторам, а не украинским олигархам.На протяжении всей каденции Порошенко и Зеленского велась работа по перезагрузке украинской власти. Важнейшие кадровые вопросы согласовывались с посольством США и стран G7, что даже породило термин "семипосольщина". Ни обновить институты, ни найти достойных чиновников, ни даже полностью создать антикоррупционную вертикаль внешнего контроля так и не удалось.Зато удалось сломить сопротивление олигархии — она породила Зеленского, и он же её ослабил настолько, что теперь зависит лишь от внешней легитимации.Параллельно предельно безыдейное государство стали делать крайне идеологизированным — стремление в ЕС и НАТО вписали в конституцию, и даже национальную церковь создали. НАТО назначили на роль гаранта сохранения системы, а Россию определили как врага этой системы.ЕС и США провозгласили филиалом рая на Земле, наделив технику европейского и американского производства внеземными характеристиками. Нетерпеливым дали биометрический загранпаспорт и позволили войти в ЕС в индивидуальном порядке, терпеливых же призвали верить и ждать принятия Украины в ЕС в качестве полноправного члена.Но уже при позднем Порошенко стало очевидно, что эта система нежизнеспособна. К началу 2022 года темой №1 на Украине была коррупция, обрушившая рейтинги Зеленского. Последний ещё и истерил в СМИ, опасаясь своего свержения Ринатом Ахметовым.А затем началась СВО.Внешний договор вместо внутреннегоПосле 24 февраля темой №1 для граждан Украины стала не коррупция Зеленского, которого, как и всех президентов до него, стали презирать, а война. Зеленскому простили всё, так как он не убежал из страны, хотя и спрятался в глубокий бункер до тех пор, пока не получил гарантии сохранения жизни от России. Люди к тому моменту истосковались по "крепкой руке", приписав Зеленскому воображаемые качества.Но в представлении среднестатистического обывателя с Украины война началась не в 2014 году, а 24 февраля 2022 года. Доминирующий нарратив был прост до безобразия и укладывался в один вопрос: почему они к нам пришли, ведь всё же было нормально.Донбасс к тому моменту был вытеснен из массового сознания, а бывшие сограждане были назначены ответственными за свои же беды, причинами которых была не Украина, а Россия. Подобная рамка позволила быстро превратить войну в нечто похожее на Великую Отечественную, с той лишь разницей для украинского обывателя в том, что фашисты ("рашисты") в этот раз пришли не с Запада, а с Востока.А если война отечественная, то она тотальная, и позволено всё: бить по АЭС, игнорировать Женевские и Гаагские конвенции, организовывать террористические акты в России, и так до бесконечности.Для регионов, которые не столкнулись с российской армией, этот нарратив работал. Военнослужащих России выставили тупыми идиотами, которые воруют унитазы, рушат храмы, отбирают еду, насилуют женщин и путают мультиварку с сейфами. А вот там, где она остановилась и задержалась надолго, этот пропагандистский нарратив засбоил практически сразу же.Российские солдаты не мародёрили, стояли в очередях в магазинах, и делились с детьми продуктами, чем ни разу не походили на тупых орков. Следом приехали администраторы и началась раздача гуманитарной помощи, а затем и выплата временных пенсий. Затем регионы включили в состав России и оказалось, что ничего из местных реалий, начиная с образования и здравоохранения и заканчивая предоставлением административных услуг с дорожным строительством, не соответствует российским стандартам.Началась модернизация Новороссии, которую на подконтрольной киевской территории власти не замечают. Количество сторонников украинской власти в Новороссии стало снижаться и упало до уровня статистической погрешности после провала украинского контрнаступления, что и показали итоги выборов президента.На Украине же слабость России — она готовилась к СВО 1.0 как к операции по силовому сопровождению госпереворота в Киеве — была воспринята как собственная сила. Отступление России из-под Киева, а затем из Харьковской области расценили как знак скорой победы, а поддержка со стороны Запада создала иллюзию её неизбежности.В 2022 году эта иллюзия работала, тем более что на волне патриотизма в ВСУ шли добровольцы, напрочь позабывшие о клептократической и крайне людоедской природе украинской власти. Это и было чем-то сродни новому общественному договору: украинцы объединяются вокруг власти, чтобы при поддержке прогрессивных, демократичных и высокотехнологичных стран победить Россию ─ худшую версию Украины, которая затем компенсирует все убытки и потери, выплатив репарации и контрибуции.А завершиться война с Россией, по мнению обывателя и пропаганды, должна была включением Украины в ЕС (экономическое благоденствие) и НАТО (гарантии военной безопасности).Но конфликт затягивался, людские потери росли и уже в 2023 году людей пришлось отлавливать. Впрочем, их быстро удавалось убедить в том, что скоро наступит победа. Но контрнаступление провалилось, вместе с ним растаяла вера в скорую и неизбежную победу над Россией. Внутри Украины это обернулось деморализацией общества, а на Западе ─ кризисом целеполагания. Ставка была сделана на блицкриг, а вместо этого началась борьба на истощение без перспектив победить Россию.В итоге оказалось, что киевская власть, отождествив текущий конфликт с Великой Отечественной, повторила на фронте всё то, что антисоветской пропагандой приписывалось советской власти:· Фраза "закидали мясом" стало не просто слоганом, а главным инструментом для сдерживания российской армии — пока у ВСУ было численное преимущество, они наступали, а затем сдерживали Россию;· "одну винтовку на троих" заменила покупка снаряжения семьёй принудительно мобилизованного;· "заградотряды НКВД" оказались реальностью вместе с попытками убить сдающихся в плен;· "победа вопреки" превратилась в миф об умном Залужном и сменившем его мяснике Сырском.По мере нарастания мобилизации — у киевской власти был свой договор с Западом по формуле "люди в обмен на оружие" — росли её издержки. Этот внешний договор, к слову, для киевской власти оказался куда важнее договора внутреннего. Отлов становился всё жёстче и бесчеловечнее, масштабы воровства приобретали запредельный масштаб, а пропаганда продолжала твердить о скорой и неизбежной победе. Эти рассказы чем дальше, тем сильнее расходятся с реальностью, где тема уклонения уже победила тему тотальной войны ради тотальной войны.Без договора, но с катарсисомИ, казалось бы, вот оно, пространство для нового общественного договора. Но его некому и не с кем заключать. Общество запугано и деморализовано. Власть ничего не желает слышать о мире и вместо переговоров предпочитает твердить о войне до конца. Внутренняя легитимность власти перестала иметь какое-либо значение и определяется готовностью спонсоров и дальше финансировать войну. А единственным измерением внутренней политики является отлов людей для размена их жизней на российские снаряды и бомбы для выигрыша времени. В это время власть на любом уровне ворует, а его покровители пытаются не дать России победить, сведя войну к ничьей.И чем дольше длится эта война, тем больше граждан Украины поймут то, что никакого нового общественно договора уже не будет, а единственный способ закончить этот ужас без конца — осознать, что любая власть лучше киевской.И, судя по отказу киевских чиновников от предоставления консульских услуг своим же гражданам за границей, идущему наступлению ВС РФ в Харьковской области, воплям об отсутствии фортификационных сооружений в украинском тылу и беспрецедентном отлове мужчин, момент осознания близок. А значит впереди катарсис и серьёзные перемены в украинском массовом сознании.
https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html
https://ukraina.ru/20240514/1055044689.html
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Иван Лизан
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Иван Лизан
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эксклюзив, украина, владимир зеленский, леонид кучма, россия, запад, вооруженные силы украины, сша, ес, нато, сво, майдан
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, Леонид Кучма, Россия, Запад, Вооруженные силы Украины, США, ЕС, НАТО, СВО, Майдан

От общественного договора к антиобщественному. Как граждан Украины лишили права решать

12:11 14.05.2024
 
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Марш националистов в честь Дня защитника Украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Иван Лизан авторы
Иван Лизан
журналист, автор издания Украина.ру
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На первом курсе юридических факультетов в рамках дисциплины под названием "Теория государства и права" студенты изучают теории возникновения государства. Их масса, и каждый может выбрать себе по вкусу. Но одна из них — теория общественного договора — считается главной, по крайней мере, в рамках либерализма
Суть теории в том, что люди отказываются от части своих прав, чем создают государство, которое помогает им выжить и — в идеале — о них заботится. Соответственно, понимание сути общественного договора между государством и обществом позволяет как отслеживать эволюцию взаимоотношений этих субъектов, так и прогнозировать их будущее.
Лицемерие плюс воровство
Если применять эту теорию к СССР, то суть его общественного договора в довоенный период сводилась к формуле "Мы вкалываем для лучшего будущего". В послевоенный период — "Мы ждём наступления этого будущего". Власть ожидания поддерживала — государство о человеке действительно заботилось — и подогревало, обещая "догнать и перегнать", построив коммунизм. Коммунизм так и не построили.
Рамку общественного договора уже с провозгласившими независимость национальными республиками скорректировали, заменив коммунизм капитализмом. Уже к середине 1990-х оказалось, что в "светлое будущее" пришли лишь считанные персонажи, но и те у общества ничего кроме презрения не вызывают.
Общественный договор вновь пришлось корректировать. Кое-где, как в Белоруссии, вместе с курсом государства и его содержанием.
С середины 1990-х примерно по начало 2000-х новый общественный договор общих чертах сводился к формуле "пока вы делите заводы и пароходы, мы приватизируем квартиры и пытаемся выжить". К 2004 году возникшая олигархия — порождение президента Кучмы и приватизации — подчинила государство на Украине, а в России олигархию подчинила бюрократия.
Иван Лизан - РИА Новости, 1920, 08.10.2021
8 октября 2021, 17:45
Иван Лизан: кто онПолитэкономист, глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050
Наметившиеся различия между двумя государственными моделями пришлось как-то обосновывать и подкреплять разнообразным нарративом, который обосновывал бы необходимость сохранения отдельных республик и замедлял бы интеграцию между ними.
Так на Украине возникла история об очень хозяйственных инженерах и крайне красивых женщинах. В Белоруссии через вертикаль идеологов и госСМИ в общественном сознании как белорусов, так и русских по другую сторону государственной границы стал пускать свои корни нарратив "белорус — это русский со знаком качества".
Как из украинского тезиса, так и из белорусского следовало, что "русский — это некачественный белорус или бесхозяйственный украинец". Россия в голове среднестатистического украинца постепенно становилась плохой версией Украины с суровым климатом, невкусной едой, отсталой промышленностью, но зато с нефтью и Путиным. Запад — США и ЕС — превращались в рай на Земле.
Восстановительный импульс изнутри вместе со спасительной рыночной конъюнктурой, потащившей вверх цены на металлы и энергоносители, сформировали на Украине новый общественный договор. Его суть оказалась проста до безобразия и укладывается в логику взаимного лицемерия.
Власть делала вид, что защищала гражданина, а гражданин делал вид, что платит налоги и добросовестно исполняет свои обязанности. На околовластном уровне был свой общественный договор: каждый ворует на своём уровне, но соблюдает субординацию, а любая проблема решаема, вопрос лишь в сумме.
Эта рамка общественного договора оказалась более жизнеспособной, однако приводила к росту взаимного отчуждения в треугольнике государство-общество-индивид. А для сохранения власти представителям крупного капитала, не ладившим между собой, приходилось стравливать людей из разных регионов страны, противопоставляя Восток и Запад.
Украина тех лет действительно была неплохим местом для жизни: государство почти не мешало гражданину, последний всячески уклонялся от выполнения свои обязанностей (не платил налоги, получал зарплату в конверте). Нерешаемые вопросы с бюрократией решали с помощью денег и связей — именно таким, например, запомнили украинское прошлое жители ЛНР и ДНР , где до сих пор сохраняются тёплые воспоминания об Украине до 2014 года.
- РИА Новости, 1920, 14.05.2024
07:19
Кризис идеологизмаМеня всегда удивляли идеологисты. Не те толпы маргиналов, которые орут в социальных сетях "дайте нам идеологию", а умные образованные люди, рассуждающие о том, как не хватает нам идеологии и как было бы хорошо, если бы она была.
Та Украина и тот общественный договор держались на трёх китах:
1. Остаточном запасе прочности сильно обветшавшей и приватизированной экономики УССР;
2. Остаточном запасе прочности бюрократии и государственных институтов, доставшихся от УССР;
3. Остаточном запасе терпимости людей друг к другу.
Этот запас прочности экономики, институтов и общества был невосполняемым ресурсом так как восполнять его было некому — бюрократия после 2004 года оказалась в подчинённом положении у капитала. Весной 2014 года этот запас прочности иссяк. "Тёплая и ламповая" Украина, в которой было комфортно жить человеку с деньгами и связями, прекратила своё существование.
Оказалось, что формулу общественного договора вновь приходится корректировать. Объяснять исчерпание ресурса у экономики, государства и общества простому смертному долго и сложно, а наказать виновников исчерпания этого запаса прочности было некому. Национальный капитал, не сумев решить поделить власть, сломал о майдан бюрократическую систему (и не только) и окончательно раскол страну.
Лицемерие плюс воровство и вера в Запад
Систему под названием "Украина" попытались перезагрузить и заодно перевести под внешнее управление, не меняя её сути. Взаимное лицемерие и воровство никуда не делись, но к ним добивалась вера в светлое европейское будущее.
ЕС и США создали систему параллельных контролирующих (антикоррупционных) структур, призванную сделать коррупцию управляемой — борьба с ней и контроль над экономикой должны были оказаться в руках антикоррупционеров, руководимых извне.
Антикоррупционеры должны были вывести из-под подчинения национальной олигархии высшую бюрократию (президент, члены правительства, депутаты парламента), что привело бы к разделению власти и бизнеса. Власть оказалась бы подконтрольна внешним кураторам, а не украинским олигархам.
На протяжении всей каденции Порошенко и Зеленского велась работа по перезагрузке украинской власти. Важнейшие кадровые вопросы согласовывались с посольством США и стран G7, что даже породило термин "семипосольщина". Ни обновить институты, ни найти достойных чиновников, ни даже полностью создать антикоррупционную вертикаль внешнего контроля так и не удалось.
Зато удалось сломить сопротивление олигархии — она породила Зеленского, и он же её ослабил настолько, что теперь зависит лишь от внешней легитимации.
Параллельно предельно безыдейное государство стали делать крайне идеологизированным — стремление в ЕС и НАТО вписали в конституцию, и даже национальную церковь создали. НАТО назначили на роль гаранта сохранения системы, а Россию определили как врага этой системы.
ЕС и США провозгласили филиалом рая на Земле, наделив технику европейского и американского производства внеземными характеристиками. Нетерпеливым дали биометрический загранпаспорт и позволили войти в ЕС в индивидуальном порядке, терпеливых же призвали верить и ждать принятия Украины в ЕС в качестве полноправного члена.
Но уже при позднем Порошенко стало очевидно, что эта система нежизнеспособна. К началу 2022 года темой №1 на Украине была коррупция, обрушившая рейтинги Зеленского. Последний ещё и истерил в СМИ, опасаясь своего свержения Ринатом Ахметовым.
А затем началась СВО.
Внешний договор вместо внутреннего
После 24 февраля темой №1 для граждан Украины стала не коррупция Зеленского, которого, как и всех президентов до него, стали презирать, а война. Зеленскому простили всё, так как он не убежал из страны, хотя и спрятался в глубокий бункер до тех пор, пока не получил гарантии сохранения жизни от России. Люди к тому моменту истосковались по "крепкой руке", приписав Зеленскому воображаемые качества.
Но в представлении среднестатистического обывателя с Украины война началась не в 2014 году, а 24 февраля 2022 года. Доминирующий нарратив был прост до безобразия и укладывался в один вопрос: почему они к нам пришли, ведь всё же было нормально.
Донбасс к тому моменту был вытеснен из массового сознания, а бывшие сограждане были назначены ответственными за свои же беды, причинами которых была не Украина, а Россия. Подобная рамка позволила быстро превратить войну в нечто похожее на Великую Отечественную, с той лишь разницей для украинского обывателя в том, что фашисты ("рашисты") в этот раз пришли не с Запада, а с Востока.
А если война отечественная, то она тотальная, и позволено всё: бить по АЭС, игнорировать Женевские и Гаагские конвенции, организовывать террористические акты в России, и так до бесконечности.
Для регионов, которые не столкнулись с российской армией, этот нарратив работал. Военнослужащих России выставили тупыми идиотами, которые воруют унитазы, рушат храмы, отбирают еду, насилуют женщин и путают мультиварку с сейфами. А вот там, где она остановилась и задержалась надолго, этот пропагандистский нарратив засбоил практически сразу же.
Российские солдаты не мародёрили, стояли в очередях в магазинах, и делились с детьми продуктами, чем ни разу не походили на тупых орков. Следом приехали администраторы и началась раздача гуманитарной помощи, а затем и выплата временных пенсий. Затем регионы включили в состав России и оказалось, что ничего из местных реалий, начиная с образования и здравоохранения и заканчивая предоставлением административных услуг с дорожным строительством, не соответствует российским стандартам.
Началась модернизация Новороссии, которую на подконтрольной киевской территории власти не замечают. Количество сторонников украинской власти в Новороссии стало снижаться и упало до уровня статистической погрешности после провала украинского контрнаступления, что и показали итоги выборов президента.
На Украине же слабость России — она готовилась к СВО 1.0 как к операции по силовому сопровождению госпереворота в Киеве — была воспринята как собственная сила. Отступление России из-под Киева, а затем из Харьковской области расценили как знак скорой победы, а поддержка со стороны Запада создала иллюзию её неизбежности.
В 2022 году эта иллюзия работала, тем более что на волне патриотизма в ВСУ шли добровольцы, напрочь позабывшие о клептократической и крайне людоедской природе украинской власти. Это и было чем-то сродни новому общественному договору: украинцы объединяются вокруг власти, чтобы при поддержке прогрессивных, демократичных и высокотехнологичных стран победить Россию худшую версию Украины, которая затем компенсирует все убытки и потери, выплатив репарации и контрибуции.
А завершиться война с Россией, по мнению обывателя и пропаганды, должна была включением Украины в ЕС (экономическое благоденствие) и НАТО (гарантии военной безопасности).
Украинский флаг на лице
Вчера, 04:54
Когда интересы государства и общества не совпадают. Эксперты Украины отчаянно ищут поводы для оптимизмаНа Украине рассчитывают, что война продлится долго, более того, по мнению некоторых политиков, это должно почему-то внушать людям оптимизм и уверенность
Но конфликт затягивался, людские потери росли и уже в 2023 году людей пришлось отлавливать. Впрочем, их быстро удавалось убедить в том, что скоро наступит победа. Но контрнаступление провалилось, вместе с ним растаяла вера в скорую и неизбежную победу над Россией. Внутри Украины это обернулось деморализацией общества, а на Западе кризисом целеполагания. Ставка была сделана на блицкриг, а вместо этого началась борьба на истощение без перспектив победить Россию.
В итоге оказалось, что киевская власть, отождествив текущий конфликт с Великой Отечественной, повторила на фронте всё то, что антисоветской пропагандой приписывалось советской власти:
· Фраза "закидали мясом" стало не просто слоганом, а главным инструментом для сдерживания российской армии — пока у ВСУ было численное преимущество, они наступали, а затем сдерживали Россию;
· "одну винтовку на троих" заменила покупка снаряжения семьёй принудительно мобилизованного;
· "заградотряды НКВД" оказались реальностью вместе с попытками убить сдающихся в плен;
· "победа вопреки" превратилась в миф об умном Залужном и сменившем его мяснике Сырском.
По мере нарастания мобилизации — у киевской власти был свой договор с Западом по формуле "люди в обмен на оружие" — росли её издержки. Этот внешний договор, к слову, для киевской власти оказался куда важнее договора внутреннего.
Отлов становился всё жёстче и бесчеловечнее, масштабы воровства приобретали запредельный масштаб, а пропаганда продолжала твердить о скорой и неизбежной победе. Эти рассказы чем дальше, тем сильнее расходятся с реальностью, где тема уклонения уже победила тему тотальной войны ради тотальной войны.
Без договора, но с катарсисом
И, казалось бы, вот оно, пространство для нового общественного договора. Но его некому и не с кем заключать. Общество запугано и деморализовано. Власть ничего не желает слышать о мире и вместо переговоров предпочитает твердить о войне до конца.
Внутренняя легитимность власти перестала иметь какое-либо значение и определяется готовностью спонсоров и дальше финансировать войну. А единственным измерением внутренней политики является отлов людей для размена их жизней на российские снаряды и бомбы для выигрыша времени. В это время власть на любом уровне ворует, а его покровители пытаются не дать России победить, сведя войну к ничьей.
И чем дольше длится эта война, тем больше граждан Украины поймут то, что никакого нового общественно договора уже не будет, а единственный способ закончить этот ужас без конца — осознать, что любая власть лучше киевской.
И, судя по отказу киевских чиновников от предоставления консульских услуг своим же гражданам за границей, идущему наступлению ВС РФ в Харьковской области, воплям об отсутствии фортификационных сооружений в украинском тылу и беспрецедентном отлове мужчин, момент осознания близок. А значит впереди катарсис и серьёзные перемены в украинском массовом сознании.
 
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