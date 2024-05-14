https://ukraina.ru/20240514/1055035073.html

Зеленский станет обычным "ухилянтом". Украинские эксперты и политики о судьбе режима

Зеленский станет обычным "ухилянтом". Украинские эксперты и политики о судьбе режима - 14.05.2024 Украина.ру

Зеленский станет обычным "ухилянтом". Украинские эксперты и политики о судьбе режима

На Украине обсуждают события на фронте и надвигающийся политический кризис, который, впрочем, может быть и отложен. На фронте происходит наступление ВС РФ на севере Харьковской области. А внутри Украины истекают последние дни официальных полномочий президента Владимира Зеленского

2024-05-14T07:08

2024-05-14T07:08

2024-05-14T09:25

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соскин

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Что дальше? Позиция западных партнеров Киева по этому вопросу до сих пор не совсем понятна, считает украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян."Но… есть решение Конституционного суда, которое нельзя перепрыгнуть, там написано — ровно пять лет. А с 21-го (мая. — Ред.) — пожалуйста, Руслан Стефанчук. По Конституции, глава Верховной рады — временный глава Салорейха (так Монтян именует киевский режим. — Ред.), Зеленский — никто. Уже "Тик-Токи" пилят, что с 21 мая он обычный "ухилянт" (уклонист. — Ред.), он же четыре раза не приходил по повестке еще в 14 году", — сказала она в интервью Белорусскому телеграфному агентству (БелТА).Монтян отметила, что сразу после истечения срока полномочий Зеленского на Украине что угодно может случиться, но "все зависит от позиции Запада, а Запад пока безмолвствует". Впрочем, ждать осталось недолго: западные политики, по ее мнению, в любом случае "должны будут что-то сказать в ночь с 20 на 21-е (мая. — Ред.), а может, и раньше".Все может измениться и на поле боя. Киевский режим рискует сейчас потерять Харьков и половину Харьковской области. Впрочем, украинский военный эксперт Олег Стариков считает, что задача ВС РФ сейчас — не сам город (согласно военной науке, штурмов городов вообще следует избегать), но Харьковская область. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала "ПолитЭксперт", русские намерены отрезать восточную ее часть — "это граница по Печенежскому водохранилищу, Великий Бурлук и на восток". Смысл этих действий в том, чтобы создать там буферную зону.Будут нанесены вспомогательный и отвлекающий удары, вероятно, в Сумской области Украины — для того, чтобы сдержать там имеющиеся у ВСУ резервы. В свою очередь, ВСУ с целью сковывания резервов ВС РФ начинает серьезное движение на юге, где создается плацдарм, сообщил военный эксперт.Цели наступления на севере Харьковской области прежде всего политические, предполагает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, Россия так показывает Западу, что "мы можем больше, если вы не будете нас слушать, если не будете прислушиваться к нашим переговорным позициям, принимать наши предложения по мирному урегулированию, принимать наши письма и предложения по разделу сфер влияния…"Бортник также подчеркнул, что есть и внутренняя цель — ответить на социальный запрос российского общества на создание санитарной зоны, для того чтобы снизить вероятность обстрелов российских городов.Боевые действия продолжаются, украинский Генштаб в своем телеграм-канале подтвердил "тактический успех" ВС РФ на границе Харьковской области, на этом направлении "обстановка остается сложной и динамично изменяется".Поможет ли Киеву Запад? Если будет продвижение ВС РФ, то это окажет влияние и на выборы в Европарламент, и на украинский "саммит мира", который должен состояться через месяц."Репутация саммита мира в какой-то мере будет испорчена, потому что мы (киевский режим. — Ред.) не сможем продвигать свою повестку дня. Нам все, и даже наши союзники, будут кивать на Россию и говорить: "Смотрите, ситуация на фронте играет не вам на руку, и поэтому вы сегодня не можете требовать чего-то высокого, максимального… вы должны "приземлиться", отталкиваться от той ситуации и возможностей, которые имеют ваша армия, ваше государство...", — сказал Бортник в эфире интернет-канала Politeka.В свою очередь, Татьяна Монтян выразила сомнение в горячем желании простых граждан западных стран идти воевать. Для подготовки военных нужно время. Потому, по ее мнению, Запад будет это время тянуть, тем более что уже скоро выборы в Европарламент, скоро выборы в США, выборы в Великобритании. И не исключено, что после выборов все может кардинально измениться.Изменения могут быть и в результате развития событий в ходе СВО. Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин отметил в своем видеоблоге: Зеленский понимает, что при выходе российских военных на Харьков "режим Зеленского, Ермака, Шмыгаля, Стефанчука и "Слуг народа" падет сразу".По мнению политолога, Запад это тоже понимает. Соскин напомнил, что с 21 мая Зеленского уже нельзя считать легитимным. И предположил, что власти на Украине рассматривают только два варианта развития событий: "или воевать, или сдаваться". Но есть третий вариант: можно провести переговоры, заморозить линию фронта, договориться о перемирии, остановиться, "восстановить Конституцию" и провести выборы, считает эксперт.Он добавил, что оружия киевскому режиму не хватает, а "народ воевать не хочет, жертвовать своими жизнями не хотят люди".Соскин обратился к представителям нынешней украинской власти с предостережением: "Никто вам, ребята, этого не забудет, где бы вы уже ни были, где бы ни были — вы миллионам людей жизнь испоганили..."Конечно, это не значит, что можно исходить только из расчета на скорый крах киевского режима. Как подчеркнул в интервью изданию Украина.ру историк, участник Югославской войны, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе Михаил Поликарпов, "опыт показывает, что мы точно не можем играть в краткосрочные прогнозы", всегда нужно рассматривать несколько сценариев развития событий."Мы не знаем, когда на Украине может произойти надлом. Он может произойти завтра. Но если мы будем думать, что там через месяц все рухнет, а оно не рухнет, нам придется готовиться к реалистичным сценариям", — сказал историк, пояснив, что России "надо по-прежнему разворачивать военную промышленность и развивать грамотность бойцов в области радиоэлектронной борьбы".

https://ukraina.ru/20240513/1055022429.html

https://ukraina.ru/20240512/1055015038.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, полномочия, руслан бортник, татьяна монтян, соскин, харьков, политика, эксперты