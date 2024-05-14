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Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом

Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру

Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом

ВС РФ активно продвигаются на Харьковском направлении, в том числе ведут бои в населенных пунктах Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое. Эксперты предсказывают, что если скорость атаки сохранится, то в ближайшее время Харьков будет освобожден

2024-05-14T06:00

2024-05-14T06:00

2024-05-14T06:00

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Однако бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов с этим мнением не согласен.Он добавил, что российское наступление на Волчанском направлении и Стрелечье-Липцы позволит перерезать дорогу ВСУ на Старый Салтов.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВ: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и КупянскаА вот военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков еще примерно месяц назад отметил, что освобождение Харькова позволит России отодвинуть линию боевого соприкосновения от своих границ, а значит - снизить число обстрелов приграничных территорий."Второй по важности вопрос, нужен ли нам штурм города-миллионника, ведение городских боев с сопутствующими потерями мирного населения и возможной гуманитарной катастрофой? Думаю, тут ответ однозначный. Конечно, нет", - сказал тогда Леонков.В понедельник, 13 мая, военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что освобождение российскими военными Харькова станет "поворотным моментом" СВО.По мнению Матвийчука, операция по взятию Харькова может занять от одного до трех месяцев, после чего российская группировка может быть перенаправлена на другие участки фронта.Поворотный момент: военный эксперт назвал срок освобождения ХарьковаНаступление российских военных продолжается. В частности, Телеграм-канал "Архангел спецназа Z" уточняет, что ВС РФ активно штурмуют Волчанск, быстро прошли местный аэродром и закрепились на окраине в районе мясокомбината.Телеграм-канал "Операция Z: военкоры русской весны" добавляет, что российские силы также продолжают свое движение в направлении населенных пунктов Липцы и Лукьянцы, которые почти полностью заняли."Россияне стремятся закрепиться в Глубоком, продвигаясь пехотой, но постоянный огонь ВСУ значительно усложняет передвижение, хотя, к сожалению, их это не останавливает. Имелись многочисленные сообщения о занятии русскими н.п. Дача, но информация находится на уточнении. Бои продолжаются", - пишет "Операция Z: военкоры русской весны".В понедельник, 13 мая, американская газета The New York Times опубликовала слова неназванного вэсэушника, отступающего с украинскими войсками в Харьковской области. Военный рассказал, что он и его сослуживцы "были шокированы тем, как быстро продвигаются россияне".Вэсэушник добавил, что в связи с наступательными действиями российской армии в Харьковской области, украинские солдаты уже несколько суток не спали.Уже несколько суток не спали: вэсэушник заявил о "шокирующей скорости продвижения" ВС РФВладимир Зеленский уже признал факт продвижения российских военных на Харьковском направлении, заявив, что "есть села, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий".Позднее и генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Долгосрочная стратегия ВС РФ: что происходит на фронте 13 маяДепутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко отметил, что происходящее сейчас на Харьковском направлении - долгосрочная стратегия российского командования, направленная на то, чтобы загнать ВСУ одновременно в два "котла"."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.Он уточнил, что выход ВС РФ к Днепропетровску является "точкой соприкосновения", где российские силы смогут отрезать две большие группировки ВСУ.Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котелВ воскресенье, 12 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Еще днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

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