Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру
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Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом
Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру
Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом
ВС РФ активно продвигаются на Харьковском направлении, в том числе ведут бои в населенных пунктах Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое. Эксперты предсказывают, что если скорость атаки сохранится, то в ближайшее время Харьков будет освобожден
2024-05-14T06:00
2024-05-14T06:00
новости
харьков
вс рф
всу
политолог
алексей самойлов
украина.ру
харьковская область
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Однако бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов с этим мнением не согласен.Он добавил, что российское наступление на Волчанском направлении и Стрелечье-Липцы позволит перерезать дорогу ВСУ на Старый Салтов.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВ: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и КупянскаА вот военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков еще примерно месяц назад отметил, что освобождение Харькова позволит России отодвинуть линию боевого соприкосновения от своих границ, а значит - снизить число обстрелов приграничных территорий."Второй по важности вопрос, нужен ли нам штурм города-миллионника, ведение городских боев с сопутствующими потерями мирного населения и возможной гуманитарной катастрофой? Думаю, тут ответ однозначный. Конечно, нет", - сказал тогда Леонков.В понедельник, 13 мая, военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что освобождение российскими военными Харькова станет "поворотным моментом" СВО.По мнению Матвийчука, операция по взятию Харькова может занять от одного до трех месяцев, после чего российская группировка может быть перенаправлена на другие участки фронта.Поворотный момент: военный эксперт назвал срок освобождения ХарьковаНаступление российских военных продолжается. В частности, Телеграм-канал "Архангел спецназа Z" уточняет, что ВС РФ активно штурмуют Волчанск, быстро прошли местный аэродром и закрепились на окраине в районе мясокомбината.Телеграм-канал "Операция Z: военкоры русской весны" добавляет, что российские силы также продолжают свое движение в направлении населенных пунктов Липцы и Лукьянцы, которые почти полностью заняли."Россияне стремятся закрепиться в Глубоком, продвигаясь пехотой, но постоянный огонь ВСУ значительно усложняет передвижение, хотя, к сожалению, их это не останавливает. Имелись многочисленные сообщения о занятии русскими н.п. Дача, но информация находится на уточнении. Бои продолжаются", - пишет "Операция Z: военкоры русской весны".В понедельник, 13 мая, американская газета The New York Times опубликовала слова неназванного вэсэушника, отступающего с украинскими войсками в Харьковской области. Военный рассказал, что он и его сослуживцы "были шокированы тем, как быстро продвигаются россияне".Вэсэушник добавил, что в связи с наступательными действиями российской армии в Харьковской области, украинские солдаты уже несколько суток не спали.Уже несколько суток не спали: вэсэушник заявил о "шокирующей скорости продвижения" ВС РФВладимир Зеленский уже признал факт продвижения российских военных на Харьковском направлении, заявив, что "есть села, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий".Позднее и генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Долгосрочная стратегия ВС РФ: что происходит на фронте 13 маяДепутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко отметил, что происходящее сейчас на Харьковском направлении - долгосрочная стратегия российского командования, направленная на то, чтобы загнать ВСУ одновременно в два "котла"."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.Он уточнил, что выход ВС РФ к Днепропетровску является "точкой соприкосновения", где российские силы смогут отрезать две большие группировки ВСУ.Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котелВ воскресенье, 12 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Еще днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ukraina.ru/20240428/1054700891.html
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новости, харьков, вс рф, всу, политолог, алексей самойлов, украина.ру, харьковская область
Новости, Харьков, ВС РФ, ВСУ, политолог, Алексей Самойлов, Украина.ру, Харьковская область

Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом

06:00 14.05.2024
 
© Минобороны РФ скриншот видео
© Минобороны РФ скриншот видео
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ВС РФ активно продвигаются на Харьковском направлении, в том числе ведут бои в населенных пунктах Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое. Эксперты предсказывают, что если скорость атаки сохранится, то в ближайшее время Харьков будет освобожден
Однако бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов с этим мнением не согласен.
"Наши, естественно, не будут сейчас наступать на хорошо укрепленный и подготовленный город, где собрано достаточное количество войск и техники. Я думаю, что наши будут делать несколько иное. Это называется война на истощение. Боевые действия будут идти на истощение. Скорее всего, в наших планах будет перерезать основные магистрали, по которым идет снабжение. Это как раз дорога, ведущая на Старый Салтов и дорога, ведущая на Чугуев", - сказал эксперт.
Он добавил, что российское наступление на Волчанском направлении и Стрелечье-Липцы позволит перерезать дорогу ВСУ на Старый Салтов.
ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ САМОЙЛОВ: Россия устроила ВСУ вилку на Северском Донце, чтобы достать до Чугуева и Купянска
А вот военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков еще примерно месяц назад отметил, что освобождение Харькова позволит России отодвинуть линию боевого соприкосновения от своих границ, а значит - снизить число обстрелов приграничных территорий.
"Второй по важности вопрос, нужен ли нам штурм города-миллионника, ведение городских боев с сопутствующими потерями мирного населения и возможной гуманитарной катастрофой? Думаю, тут ответ однозначный. Конечно, нет", - сказал тогда Леонков.
В понедельник, 13 мая, военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что освобождение российскими военными Харькова станет "поворотным моментом" СВО.
По мнению Матвийчука, операция по взятию Харькова может занять от одного до трех месяцев, после чего российская группировка может быть перенаправлена на другие участки фронта.
Поворотный момент: военный эксперт назвал срок освобождения Харькова
Наступление российских военных продолжается. В частности, Телеграм-канал "Архангел спецназа Z" уточняет, что ВС РФ активно штурмуют Волчанск, быстро прошли местный аэродром и закрепились на окраине в районе мясокомбината.
Телеграм-канал "Операция Z: военкоры русской весны" добавляет, что российские силы также продолжают свое движение в направлении населенных пунктов Липцы и Лукьянцы, которые почти полностью заняли.
"Россияне стремятся закрепиться в Глубоком, продвигаясь пехотой, но постоянный огонь ВСУ значительно усложняет передвижение, хотя, к сожалению, их это не останавливает. Имелись многочисленные сообщения о занятии русскими н.п. Дача, но информация находится на уточнении. Бои продолжаются", - пишет "Операция Z: военкоры русской весны".
харьковская телевышка
28 апреля, 07:46
"Харьков стал странной ловушкой для Украины": эксперт рассказал, на что указала упавшая телебашняРабота ВС РФ по Харькову призвана создать буферную зону, которая позволит минимизировать удары ВСУ по Белгороду. Именно этот посыл скрывается за работой российской артиллерии по местной телевышке и другим объектам города. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал военный историк Кирилл Копылов
В понедельник, 13 мая, американская газета The New York Times опубликовала слова неназванного вэсэушника, отступающего с украинскими войсками в Харьковской области. Военный рассказал, что он и его сослуживцы "были шокированы тем, как быстро продвигаются россияне".
Вэсэушник добавил, что в связи с наступательными действиями российской армии в Харьковской области, украинские солдаты уже несколько суток не спали.
Уже несколько суток не спали: вэсэушник заявил о "шокирующей скорости продвижения" ВС РФ
Владимир Зеленский уже признал факт продвижения российских военных на Харьковском направлении, заявив, что "есть села, которые фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий".
Позднее и генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Долгосрочная стратегия ВС РФ: что происходит на фронте 13 мая
Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко отметил, что происходящее сейчас на Харьковском направлении - долгосрочная стратегия российского командования, направленная на то, чтобы загнать ВСУ одновременно в два "котла".
"Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.
Он уточнил, что выход ВС РФ к Днепропетровску является "точкой соприкосновения", где российские силы смогут отрезать две большие группировки ВСУ.
Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котел
В воскресенье, 12 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Еще днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
- РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 17:37
Российские войска окружают Волчанск, на Украине город уже сравнивают с Марьинкой Подразделения российской армии начинают брать в оперативное окружение Волчанск в Харьковской области. Несмотря на то, что наступление длится только несколько дней, в населённом пункте уже не осталось ни одного уцелевшего здания, заявил 13 мая депутат Харьковского облсовета Николай Скорик
 
НовостиХарьковВС РФВСУполитологАлексей СамойловУкраина.руХарьковская область
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом
05:45Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области
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04:00Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ
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