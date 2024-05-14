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Изъяли более 100 млн рублей: суд арестовал начальника управления кадров Минобороны РФ Кузнецова
Изъяли более 100 млн рублей: суд арестовал начальника управления кадров Минобороны РФ Кузнецова - 14.05.2024 Украина.ру
Изъяли более 100 млн рублей: суд арестовал начальника управления кадров Минобороны РФ Кузнецова
Начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов заключен под стражу. Об этом сообщила 14 мая официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко
2024-05-14T10:51
2024-05-14T10:51
2024-05-14T10:51
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова. Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).В 2021 – 2023 годах, по данным следствия, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. На тот момент он возглавлял 8 управление Генерального штаба ВС РФ."На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявила представитель СК РФ.Следователи провели обыски по месту фактического проживания и регистрации подозреваемого. Они обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
https://ukraina.ru/20240424/1054687755.html
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новости, россия, минобороны, ск рф, следственный комитет, минобороны рф, суд, арест
Новости, Россия, Минобороны, СК РФ, Следственный комитет, Минобороны РФ, Суд, арест
Изъяли более 100 млн рублей: суд арестовал начальника управления кадров Минобороны РФ Кузнецова
Начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов заключен под стражу. Об этом сообщила 14 мая официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ Юрия Кузнецова.
Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).
В 2021 – 2023 годах, по данным следствия, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу. На тот момент он возглавлял 8 управление Генерального штаба ВС РФ.
"На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявила
представитель СК РФ.
Следователи провели обыски по месту фактического проживания и регистрации подозреваемого. Они обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.