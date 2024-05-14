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Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию"
Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию" - 14.05.2024 Украина.ру
Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию"
Военная помощь от США Украине уже в пути, и она изменит положение подразделений украинской армии на фронте, пообещал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время его необъявленного визита в Киев 14 мая
2024-05-14T12:09
2024-05-14T12:09
2024-05-14T12:11
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В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он восхитился "чрезвычайной стойкостью, выдержкой, силой и лидерством" главы киевского режима. Похвалил его Блинкен на фоне успешного наступления российских войск в Харьковской области, указав, что в это "сложное время", Вашингтон продолжит вооружать украинскую армию.Блинкен убежден, что в будущем Украина будет "стоять крепко на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане". Вашингтон "пока есть и продолжит оставаться преданным партнером" Киева, пообещал он. Президент Украины Владимир Зеленский не упустил возможности попросить Блинкена о двух системах противовоздушной обороны для Харькова, которые якобы должны помочь сдержать российское наступление, считает глава государства."Я думаю, что это самая большая проблема. И мы действительно сегодня нуждаемся в двух "Пэтриотах" для Харькова и Харьковской области", - сказал Зеленский.Он напомнил о предстоящем саммите мира, проведение которого запланировано в Швейцарии и выразил надежду, что двухдневная встреча поможет разрешить глубокий украинский конфликт.
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новости, украина, киев, вашингтон, энтони блинкен, владимир зеленский, сво, наступление, вс рф, потери всу
Новости, Украина, Киев, Вашингтон, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, СВО, наступление, ВС РФ, потери ВСУ
Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию"
12:09 14.05.2024 (обновлено: 12:11 14.05.2024)
Военная помощь от США Украине уже в пути, и она изменит положение подразделений украинской армии на фронте, пообещал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время его необъявленного визита в Киев 14 мая
В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он восхитился "чрезвычайной стойкостью, выдержкой, силой и лидерством" главы киевского режима. Похвалил его Блинкен на фоне успешного наступления российских войск в Харьковской области, указав, что в это "сложное время", Вашингтон продолжит вооружать украинскую армию.
"Это изменит ситуацию для борьбы с продолжающейся российской агрессией на поле боя. И мы настроены вместе со многими другими партнерами Украины обеспечить, чтобы вы добились успеха на поле боя", - цитирует госсекретаря телеграм-канал "Униан".
Блинкен убежден, что в будущем Украина будет "стоять крепко на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане". Вашингтон "пока есть и продолжит оставаться преданным партнером" Киева, пообещал он.
Президент Украины Владимир Зеленский не упустил возможности попросить Блинкена о двух системах противовоздушной обороны для Харькова, которые якобы должны помочь сдержать российское наступление, считает глава государства.
"Я думаю, что это самая большая проблема. И мы действительно сегодня нуждаемся в двух "Пэтриотах" для Харькова и Харьковской области", - сказал Зеленский.
Он напомнил о предстоящем саммите мира, проведение которого запланировано в Швейцарии и выразил надежду, что двухдневная встреча поможет разрешить глубокий украинский конфликт.