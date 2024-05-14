Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию" - 14.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240514/1055053706.html
Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию"
Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию" - 14.05.2024 Украина.ру
Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию"
Военная помощь от США Украине уже в пути, и она изменит положение подразделений украинской армии на фронте, пообещал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время его необъявленного визита в Киев 14 мая
2024-05-14T12:09
2024-05-14T12:11
новости
украина
киев
вашингтон
энтони блинкен
владимир зеленский
сво
наступление
вс рф
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049225753_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_ffccb8b6e23d483b6f933c1dcffa9d73.jpg
В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он восхитился "чрезвычайной стойкостью, выдержкой, силой и лидерством" главы киевского режима. Похвалил его Блинкен на фоне успешного наступления российских войск в Харьковской области, указав, что в это "сложное время", Вашингтон продолжит вооружать украинскую армию.Блинкен убежден, что в будущем Украина будет "стоять крепко на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане". Вашингтон "пока есть и продолжит оставаться преданным партнером" Киева, пообещал он. Президент Украины Владимир Зеленский не упустил возможности попросить Блинкена о двух системах противовоздушной обороны для Харькова, которые якобы должны помочь сдержать российское наступление, считает глава государства."Я думаю, что это самая большая проблема. И мы действительно сегодня нуждаемся в двух "Пэтриотах" для Харькова и Харьковской области", - сказал Зеленский.Он напомнил о предстоящем саммите мира, проведение которого запланировано в Швейцарии и выразил надежду, что двухдневная встреча поможет разрешить глубокий украинский конфликт.
https://ukraina.ru/20240503/1054886513.html
украина
киев
вашингтон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/07/1049225753_85:0:1012:695_1920x0_80_0_0_498f627d29d6a962f49d63c759ddc9c7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, вашингтон, энтони блинкен, владимир зеленский, сво, наступление, вс рф, потери всу
Новости, Украина, Киев, Вашингтон, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, СВО, наступление, ВС РФ, потери ВСУ

Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию"

12:09 14.05.2024 (обновлено: 12:11 14.05.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Блинкен
Зеленский Блинкен
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Военная помощь от США Украине уже в пути, и она изменит положение подразделений украинской армии на фронте, пообещал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время его необъявленного визита в Киев 14 мая
В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он восхитился "чрезвычайной стойкостью, выдержкой, силой и лидерством" главы киевского режима. Похвалил его Блинкен на фоне успешного наступления российских войск в Харьковской области, указав, что в это "сложное время", Вашингтон продолжит вооружать украинскую армию.
"Это изменит ситуацию для борьбы с продолжающейся российской агрессией на поле боя. И мы настроены вместе со многими другими партнерами Украины обеспечить, чтобы вы добились успеха на поле боя", - цитирует госсекретаря телеграм-канал "Униан".
Блинкен убежден, что в будущем Украина будет "стоять крепко на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане". Вашингтон "пока есть и продолжит оставаться преданным партнером" Киева, пообещал он.
Президент Украины Владимир Зеленский не упустил возможности попросить Блинкена о двух системах противовоздушной обороны для Харькова, которые якобы должны помочь сдержать российское наступление, считает глава государства.

"Я думаю, что это самая большая проблема. И мы действительно сегодня нуждаемся в двух "Пэтриотах" для Харькова и Харьковской области", - сказал Зеленский.

Он напомнил о предстоящем саммите мира, проведение которого запланировано в Швейцарии и выразил надежду, что двухдневная встреча поможет разрешить глубокий украинский конфликт.
Швейцария флаг
3 мая, 18:15
Симулякр в разговорном жанре. Мирный саммит в Швейцарии как яркий пример бессмысленной болтологииПочти полтора месяца остается до события, которое может стать для фюрера украинского народа Владимира Зеленского либо триумфом, либо сокрушительным фиаско. Либо ни тем, ни другим, и все останется без изменений. Ненадолго и бессмысленно
 
НовостиУкраинаКиевВашингтонЭнтони БлинкенВладимир ЗеленскийСВОнаступлениеВС РФпотери ВСУ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32Новая группа неонацистов из "Кракена" попала в плен на Харьковщине
13:22Тимур Сыртланов о назначении Белоусова вместо Шойгу и о том, зачем ВС РФ "открывать" Сумы
13:00Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам "СП". Главное на Украине на 13:00 14 мая
12:58В Кремле оценили последствия кадровых перестановок в МО РФ для Киева
12:55Экс-депутат Рады сообщил, кто готовил группу для подрыва "Северных потоков"
12:43"Сначала РЭБ, а потом ВЭБ". Что предстоит Белоусову на посту министра обороны
12:35Звезда голой вечеринки с носком на причинном месте сбежал из России
12:11От общественного договора к антиобщественному. Как граждан Украины лишили права решать
12:09Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию"
12:00СБУшники сбежали, как только мы прибыли в Европу: Быстряков о главных уклонистах Украины
11:48Задержание главного кадровика Минобороны: кто такой Юрий Кузнецов, в чем его обвиняют
11:31Угрожал расправой бойцам СВО: полиция задержала блогера в шубе Деда Мороза
11:29Путин подписал указы о назначениях в руководстве страной
10:59Разведка Украины: ситуация под Харьковом критическая, следом ВС РФ пойдет на Сумскую область
10:51Изъяли более 100 млн рублей: суд арестовал начальника управления кадров Минобороны РФ Кузнецова
10:39Путин приедет в Китай по приглашению Си Цзиньпина
10:30Зеленского и команду пригласили в военкомат
10:24Западные журналисты прогнозируют худшее развитие событий для Киева по результатам наступления ВС РФ
10:13"Боятся возмездия": военкомы с Западной Украины уезжают на ночь из Херсона
09:52Вучич объяснил визит Зеленской в Сербию
Лента новостейМолния