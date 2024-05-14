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Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию"

Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию" - 14.05.2024 Украина.ру

Блинкен пообещал Киеву помощь, которая "изменит ситуацию"

Военная помощь от США Украине уже в пути, и она изменит положение подразделений украинской армии на фронте, пообещал американский госсекретарь Энтони Блинкен во время его необъявленного визита в Киев 14 мая

2024-05-14T12:09

2024-05-14T12:09

2024-05-14T12:11

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В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, он восхитился "чрезвычайной стойкостью, выдержкой, силой и лидерством" главы киевского режима. Похвалил его Блинкен на фоне успешного наступления российских войск в Харьковской области, указав, что в это "сложное время", Вашингтон продолжит вооружать украинскую армию.Блинкен убежден, что в будущем Украина будет "стоять крепко на своих ногах в военном, экономическом и демократическом плане". Вашингтон "пока есть и продолжит оставаться преданным партнером" Киева, пообещал он. Президент Украины Владимир Зеленский не упустил возможности попросить Блинкена о двух системах противовоздушной обороны для Харькова, которые якобы должны помочь сдержать российское наступление, считает глава государства."Я думаю, что это самая большая проблема. И мы действительно сегодня нуждаемся в двух "Пэтриотах" для Харькова и Харьковской области", - сказал Зеленский.Он напомнил о предстоящем саммите мира, проведение которого запланировано в Швейцарии и выразил надежду, что двухдневная встреча поможет разрешить глубокий украинский конфликт.

https://ukraina.ru/20240503/1054886513.html

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новости, украина, киев, вашингтон, энтони блинкен, владимир зеленский, сво, наступление, вс рф, потери всу