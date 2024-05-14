https://ukraina.ru/20240514/1055049473.html

Вучич объяснил визит Зеленской в Сербию

Вучич объяснил визит Зеленской в Сербию - 14.05.2024 Украина.ру

Вучич объяснил визит Зеленской в Сербию

Сербия рассчитывает на поддержку Украины в вопросах, связанных с ситуацией вокруг Косово, а потому в визите супруги главы киевского режима Елены Зеленской нет ничего плохого, заявил 14 мая президент Сербии Александр Вучич

2024-05-14T09:52

2024-05-14T09:52

2024-05-14T09:53

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сербия

александр вучич

косово

украина

елена зеленская

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"А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово? И у меня есть задача и обязанность просить их не быть на другой стороне при голосовании Совета Европы в Страсбурге. И чтобы не были против нас в Генеральной Ассамблее ООН", – цитирует сербского лидера РИА Новости.Помимо этого, Вучич пообещал развивать экономическое сотрудничество Сербии с Украиной. В частности, в Белграде планируется проведение экономического форума с привлечением украинских бизнесменов, и этом нет ничего плохого, заявил глава государства в ходе совместной пресс-конференции с еврокомиссаром.Сегодня Белград ожидает получения первых 125 миллионов евро в рамках плана роста, разработанного для государств Западных Балкан в Брюсселе с целью их интеграции в Евросоюз, добавил президент.Накануне, 12 мая, супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена прибыла с двухсторонним визитом в Сербию, где посетила местную библиотеку, Белградскую крепость.

https://ukraina.ru/20240503/1054885787.html

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новости, сербия, александр вучич, косово, украина, елена зеленская