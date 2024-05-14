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"Боятся возмездия": военкомы с Западной Украины уезжают на ночь из Херсона

"Боятся возмездия": военкомы с Западной Украины уезжают на ночь из Херсона - 14.05.2024 Украина.ру

"Боятся возмездия": военкомы с Западной Украины уезжают на ночь из Херсона

Сотрудники военкоматов из западных регионов Украины боятся ночевать в Херсоне. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье Херсона

2024-05-14T10:13

2024-05-14T10:13

2024-05-14T10:13

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Ранее сообщалось, что сотрудники военкоматов с Западной Украины приехали в Херсон в начале мая. По городу они передвигаются на микроавтобусах синего цвета с киевскими и одесскими номерами.По словам источника, военкомы терроризируют город. Они стараются "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться". Местные жители вынуждены прятаться от военкомов."Приезд западенцев — очередной виток карательной мобилизационной политики режима Зеленского в отношении населения Херсонской области. Работа херсонских ТЦК (военкомат. - Ред.) уже не устраивает Киев — слишком мягкие", —подчеркнул источник.Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. При этом демобилизацию военнослужащих закон не предусматривает.Также президент Украины Владимир Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

https://ukraina.ru/20240504/1054894589.html

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новости, херсон, украина, верховная рада, вооруженные силы украины, россия, военкомат, военком, мобилизация