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"Боятся возмездия": военкомы с Западной Украины уезжают на ночь из Херсона
"Боятся возмездия": военкомы с Западной Украины уезжают на ночь из Херсона - 14.05.2024 Украина.ру
"Боятся возмездия": военкомы с Западной Украины уезжают на ночь из Херсона
Сотрудники военкоматов из западных регионов Украины боятся ночевать в Херсоне. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье Херсона
2024-05-14T10:13
2024-05-14T10:13
2024-05-14T10:13
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Ранее сообщалось, что сотрудники военкоматов с Западной Украины приехали в Херсон в начале мая. По городу они передвигаются на микроавтобусах синего цвета с киевскими и одесскими номерами.По словам источника, военкомы терроризируют город. Они стараются "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться". Местные жители вынуждены прятаться от военкомов."Приезд западенцев — очередной виток карательной мобилизационной политики режима Зеленского в отношении населения Херсонской области. Работа херсонских ТЦК (военкомат. - Ред.) уже не устраивает Киев — слишком мягкие", —подчеркнул источник.Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. При этом демобилизацию военнослужащих закон не предусматривает.Также президент Украины Владимир Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
https://ukraina.ru/20240504/1054894589.html
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новости, херсон, украина, верховная рада, вооруженные силы украины, россия, военкомат, военком, мобилизация
Новости, Херсон, Украина, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, Россия, военкомат, военком, мобилизация
"Боятся возмездия": военкомы с Западной Украины уезжают на ночь из Херсона
Сотрудники военкоматов из западных регионов Украины боятся ночевать в Херсоне. Об этом сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в пророссийском подполье Херсона
"Эти сотрудники присланных в Херсон западных ТЦК не ночуют в городе. Каждый вечер они организованно убывают в сторону Николаева. Боятся возмездия местных", - сообщил источник агентства.
Ранее сообщалось, что сотрудники военкоматов с Западной Украины приехали в Херсон в начале мая. По городу они передвигаются на микроавтобусах синего цвета с киевскими и одесскими номерами.
По словам источника, военкомы терроризируют город. Они стараются "нахватать максимум местных, даже при наличии документов на отсрочку, а потом уже разбираться". Местные жители вынуждены прятаться от военкомов.
"Приезд западенцев — очередной виток карательной мобилизационной политики режима Зеленского
в отношении населения Херсонской области. Работа херсонских ТЦК (военкомат. - Ред.) уже не устраивает Киев — слишком мягкие", —подчеркнул источник.
Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. При этом демобилизацию военнослужащих закон не предусматривает.
Также президент Украины Владимир Зеленский
подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил
, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.