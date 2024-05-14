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Угрожал расправой бойцам СВО: полиция задержала блогера в шубе Деда Мороза

Угрожал расправой бойцам СВО: полиция задержала блогера в шубе Деда Мороза - 14.05.2024 Украина.ру

Угрожал расправой бойцам СВО: полиция задержала блогера в шубе Деда Мороза

Сотрудники МВД задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой и призывал свергнуть власть. Об этом сообщила 14 мая официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк в своём телеграм-канале

2024-05-14T11:31

2024-05-14T11:31

2024-05-14T11:31

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Сотрудники МВД по Зеленоградскому административному округу Москвы и ФСБ России установили личность мужчины, который призывал к насилию по отношению к участникам специальной военной операции. Им оказался 36-летний уроженец города Таганрога Ростовской области. Его задержали в Зеленограде и доставили в Москву. В квартире провели обыск и изъяли компьютерную технику и средства мобильной связи.Следователи возбудили в отношении блогера уголовное дело за возбуждение ненависти либо вражды с угрозой применения насилия. (ч.2 ст.282 УК РФ).Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина 13 мая опубликовала отрывок из прямого эфира блогера, на котором он угрожает расправой участникам спецоперации, а также призывает к развалу России и свержению власти. Мизулина отметила, что обратилась по этому поводу в МВД. "Все его высказывания просто за гранью", подчеркнула она. Мизулина также опубликовала его фото. На нём блогер стоит в жилетке автозаправки "Лукойл".На видео мужчина утверждает, что он имеет звание старшего сержанта и статус ветерана боевых действий. На видео он сидит в шубе Деда Мороза и собирает деньги "На трудную жизнь".На СВО, по его словам, идут люди с алкогольной зависимостью. Следом он перешел к оскорблениям президента России Владимира Путина.

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новости, россия, москва, таганрог, екатерина мизулина, владимир путин, мвд, фсб, блогер