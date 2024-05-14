https://ukraina.ru/20240514/1055051370.html

Разведка Украины: ситуация под Харьковом критическая, следом ВС РФ пойдет на Сумскую область

Разведка Украины: ситуация под Харьковом критическая, следом ВС РФ пойдет на Сумскую область - 14.05.2024 Украина.ру

Разведка Украины: ситуация под Харьковом критическая, следом ВС РФ пойдет на Сумскую область

Находясь в бункере в Харьковской области, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* сообщил журналистам газеты The New York Times о критической ситуации в Харьковской области, сложившейся в результате успешного российского наступления

2024-05-14T10:59

2024-05-14T10:59

2024-05-14T11:02

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Автор публикации подчеркивает, что аналогичную оценку событиям дают и другие офицеры ВСУ, а "военные перспективы Украины тускнеют".На Украине считают, что наступление российских войск обосновано стремлением "растянуть и без того скудные резервы украинских солдат и отвлечь их от боевых действий в других местах". Эта задача ВС РФ выполнена успешно, признал Буданов*."Все наши силы либо здесь, либо в Часовом Яру. (…) Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, больше у нас в запасе никого нет", - заявил он.Помимо этого, украинский генерал анонсировал и наступление ВС РФ севернее Харькова, в Сумской области. По его оценке, оно начнется в течение нескольких дней.Буданов* рассказал, что украинское командование пытается стабилизировать линию фронта, а затем планирует начать оттеснять российских солдат. Вместе с тем, он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего ВС РФ начнут "жесткое наступление в направлении Сум", расположенного в 145 километрах от Харькова.Стремительное продвижение российских войск в Харьковской области связано, в том числе, с отсутствием фортификационных сооружений. Вместо возведения укреплений, власти в регионе проводили дорогостоящий ремонт дорог, хотя обстрелы ВС России не прекращались весь период спецоперации. Эта ситуация снова продемонстрировала высокий уровень коррупции в стране. * Лицо, внесённое в перечень экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240514/1055049920.html

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новости, кирилл буданов, россия, украина, харьков, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво, всу, потери всу, сумская область, спецоперация