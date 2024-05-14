https://ukraina.ru/20240514/1055051370.html
Разведка Украины: ситуация под Харьковом критическая, следом ВС РФ пойдет на Сумскую область
Разведка Украины: ситуация под Харьковом критическая, следом ВС РФ пойдет на Сумскую область - 14.05.2024 Украина.ру
Разведка Украины: ситуация под Харьковом критическая, следом ВС РФ пойдет на Сумскую область
Находясь в бункере в Харьковской области, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* сообщил журналистам газеты The New York Times о критической ситуации в Харьковской области, сложившейся в результате успешного российского наступления
2024-05-14T10:59
2024-05-14T10:59
2024-05-14T11:02
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Автор публикации подчеркивает, что аналогичную оценку событиям дают и другие офицеры ВСУ, а "военные перспективы Украины тускнеют".На Украине считают, что наступление российских войск обосновано стремлением "растянуть и без того скудные резервы украинских солдат и отвлечь их от боевых действий в других местах". Эта задача ВС РФ выполнена успешно, признал Буданов*."Все наши силы либо здесь, либо в Часовом Яру. (…) Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, больше у нас в запасе никого нет", - заявил он.Помимо этого, украинский генерал анонсировал и наступление ВС РФ севернее Харькова, в Сумской области. По его оценке, оно начнется в течение нескольких дней.Буданов* рассказал, что украинское командование пытается стабилизировать линию фронта, а затем планирует начать оттеснять российских солдат. Вместе с тем, он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего ВС РФ начнут "жесткое наступление в направлении Сум", расположенного в 145 километрах от Харькова.Стремительное продвижение российских войск в Харьковской области связано, в том числе, с отсутствием фортификационных сооружений. Вместо возведения укреплений, власти в регионе проводили дорогостоящий ремонт дорог, хотя обстрелы ВС России не прекращались весь период спецоперации. Эта ситуация снова продемонстрировала высокий уровень коррупции в стране. * Лицо, внесённое в перечень экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20240514/1055049920.html
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новости, кирилл буданов, россия, украина, харьков, вооруженные силы украины, наступление, вс рф, сво, всу, потери всу, сумская область, спецоперация
Новости, Кирилл Буданов, Россия, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, наступление, ВС РФ, СВО, ВСУ, потери ВСУ, Сумская область, Спецоперация
Разведка Украины: ситуация под Харьковом критическая, следом ВС РФ пойдет на Сумскую область
10:59 14.05.2024 (обновлено: 11:02 14.05.2024)
Находясь в бункере в Харьковской области, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* сообщил журналистам газеты The New York Times о критической ситуации в Харьковской области, сложившейся в результате успешного российского наступления
"Ситуация находится на грани", — заявил глава военной разведки Украины генерал Кирилл Буданов* в ходе видеозвонка из бункера в Харькове. "С каждым часом эта ситуация приближается к критической", — сказано в публикации.
Автор публикации подчеркивает
, что аналогичную оценку событиям дают и другие офицеры ВСУ, а "военные перспективы Украины тускнеют".
На Украине считают, что наступление российских войск обосновано стремлением "растянуть и без того скудные резервы украинских солдат и отвлечь их от боевых действий в других местах". Эта задача ВС РФ выполнена успешно, признал Буданов*.
"Все наши силы либо здесь, либо в Часовом Яру. (…) Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, больше у нас в запасе никого нет", - заявил он.
Помимо этого, украинский генерал анонсировал и наступление ВС РФ севернее Харькова, в Сумской области. По его оценке, оно начнется в течение нескольких дней.
Буданов* рассказал, что украинское командование пытается стабилизировать линию фронта, а затем планирует начать оттеснять российских солдат. Вместе с тем, он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего ВС РФ начнут "жесткое наступление в направлении Сум", расположенного в 145 километрах от Харькова.
Стремительное продвижение российских войск в Харьковской области связано, в том числе, с отсутствием фортификационных сооружений. Вместо возведения укреплений, власти в регионе проводили
дорогостоящий ремонт дорог, хотя обстрелы ВС России не прекращались весь период спецоперации. Эта ситуация снова продемонстрировала
высокий уровень коррупции в стране.
* Лицо, внесённое в перечень экстремистов и террористов.