Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин вернулась на свое рабочее место после двухнедельного отпуска, запись об этом появилась 27 июля на странице посольства в Twitter

«Рады снова приветствовать на Украине временного поверенного в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности временного поверенного в делах США», — говорится в сообщении.

Welcome back, Chargé d’Affaires Kvien! And thanks to Deputy Assistant Secretary George Kent, who filled in as Chargé the last two weeks. pic.twitter.com/v1CLraXLuO — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 27, 2021

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Пока Квин отдыхала, на посту ее сменил давно известный Киеву Джордж Кент. Многие политологи утверждали, что отпуск — лишь предлог сменить временного поверенного в делах и американские власти намеренно вернули Кента на Украину, но прогнозы не сбылись.

Он работал заместителем руководителя политического отдела посольства США на Украине с 2004 по 2007 год, то есть в разгар «оранжевой» революции. Следующая «серия» его работы в Киеве длилась с 2015 по 2018 год, уже как заместителя посла.

За последние две недели в должности Кент успел поучаствовать в открытии в Киеве американской сети хот-догов.