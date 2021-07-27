«Рады снова приветствовать на Украине временного поверенного в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности временного поверенного в делах США», — говорится в сообщении.
Welcome back, Chargé d’Affaires Kvien! And thanks to Deputy Assistant Secretary George Kent, who filled in as Chargé the last two weeks. pic.twitter.com/v1CLraXLuO— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) July 27, 2021
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Кристина Квин, которая, кстати, признана самой влиятельной женщиной Украины по версии журнала «Фокус», 9 июля улетела в отпуск, по возвращении из которого планировала заняться подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Пока Квин отдыхала, на посту ее сменил давно известный Киеву Джордж Кент. Многие политологи утверждали, что отпуск — лишь предлог сменить временного поверенного в делах и американские власти намеренно вернули Кента на Украину, но прогнозы не сбылись.
Он работал заместителем руководителя политического отдела посольства США на Украине с 2004 по 2007 год, то есть в разгар «оранжевой» революции. Следующая «серия» его работы в Киеве длилась с 2015 по 2018 год, уже как заместителя посла.
За последние две недели в должности Кент успел поучаствовать в открытии в Киеве американской сети хот-догов.