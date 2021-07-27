Должность посла США на Украине остаётся вакантной с 20 мая 2019 года, однако вскоре, по имеющейся информации, её может занять либо посол США в Сербии Энтони Годфри, либо посол США в Узбекистане Даниел Розенблюм

На протяжении более 2 лет у американской дипмиссии в Киеве нет полноправного руководителя: после досрочного отзыва Мари Йованович, занимавшей должность посла США на Украине, Белый дом так и не назначил её преемника, а отправил в Киев временного поверенного в делах. Впрочем, в ближайшее время администрация назначит нового посла, как сообщил Уильям Тейлор, сам работавший и послом, и временным поверенным в делах США на Украине.

«Сейчас этот человек проходит через необходимый процесс, после чего прибудет в Киев, как только получит согласие Сената», — добавил он, не назвав имени. Посол России в США потребовал у Вашингтона уважения к Москве © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

По информации издания «Зеркало недели», есть 2 кандидата и оба они назначены послами в 2019 году: Энтони Годфри — в Сербии, а Даниел Розенблюм — в Узбекистане.

Кто же они такие?

Энтони Годфри

12 лет своей жизни (с 1980 по 1992 год) Годфри посвятил службе на флоте, в это время выучил в Институте оборонного языка в Монтерее русский язык (также говорит на сербохорватском и турецком), будучи сотрудником Управления инспекций на местах, занимался проверкой выполнения Советским Союзом соглашений о контроле над вооружениями. Затем он перешёл на дипломатическую службу. Много времени Годфри, бакалавр гуманитарных наук, эксперт по Центральной и Южной Европе, провёл в Армении и Турции, кроме того, работал в посольствах США в Хорватии, Ирландии и Белоруссии.

С Россией Годфри знаком не понаслышке. В 1996-1997 годах входил в состав миссии ОБСЕ в Чечне и инспекции Пентагона по ядерному разоружению, а спустя почти 20 лет (с 2015 по 2019 год) перебрался в посольство США в Москве, где сначала занимал должность советника главы политического отдела, а затем — заместителя посла. Он выступал с жёсткой критикой российских властей и тесно общался с представителями внесистемной оппозиции, СМИ писали, что под руководством Годфри находился целый отдел специалистов в области изучения политического ландшафта РФ, экспертов в области работы с оппозицией, планирования и реализации акций политического влияния, инспирирования протестных проявлений в российском обществе. ​​​​​​​В 2018 году вместе с другими иностранными дипломатами приезжал на Большой Москворецкий мост, чтобы возложить цветы и почтить память убитого оппозиционера Бориса Немцова. В 2017 году именно Годфри вызывали в МИД РФ для вручения ноты протеста из-за закрытия американскими властями генерального консульства в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и его филиала в Нью-Йорке.

Что касается Украины, то в одном из интервью российским СМИ в 2016 году дипломат говорил: «Европейский союз и Соединённые Штаты Америки ввели санкционный режим в связи с вторжением в Крым и Восточную Украину. Сейчас существует "нормандский процесс", который ведут Германия, Франция, Россия и Украина. США не включены прямо в эти переговоры, но мы со стороны стараемся помогать. К завершению санкций дорога открыта. Особенно по вопросу Донбасса. Надеюсь, со стороны Москвы будет оказано давление на сепаратистских лидеров, чтобы они согласились искать выход из этого процесса. С нашей стороны, со стороны Вашингтона, очень хотят закрыть этот вопрос».

Послом в Сербии Годфри назначил ещё 44-й президент США Дональд Трамп в октябре 2019 года и поставил перед ним в качестве основной задачи нормализацию отношений между Сербией и Косово.

Даниел Розенблюм

Даниел Розенблюм, бакалавр истории и магистр в области советских исследований и международной экономики, — профессиональный дипломат, много лет отработавший «в полях». Шведский посол поздравил Украину с победой над Швецией фашистским приветствием © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Розенблюм — дипломат с большим опытом работы через НКО и общественные организации, специалист по постсоветскому пространству. В каком-то смысле это потомственное, ещё его отец долгое время работал против СССР в рамках еврейских организаций, способствовавших эмиграции из Советского Союза. Розенблюм-младший долгое время осуществлял политику США путем финансирования неправительственных организаций в странах СНГ через USAID, владеет русским языком, имеет большой вес в профессиональной среде», — отмечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Институт свободных профсоюзов (FTUI), где Розенблюм на протяжении 6 лет работал старшим координатором программы, получал гранты от Агентства США по международному развитию и (USAID) Национального фонда демократии, реализовывал образовательные программы, оказывал техническую помощь независимым профсоюзам в странах бывшего СССР и Восточной Европы. Розенблюм руководил работой офисов в Москве, Киеве, Алматы и Варшаве, а также был общественным представителем по вопросам профсоюзного движения на постсоветском пространстве и социальным проблемам, связанным с переходом к рыночной экономике.

​​​​​​​В период с 2008 по 2014 год дипломат, будучи координатором содействия США Европе, Евразии и Центральной Азии, отвечал за обеспечение стратегического и эффективного распределения и расходования внешней помощи (в среднем более $1 млрд в год), координировал деятельность десятка правительственных учреждений США, работающих более чем в 30 странах. Кроме того, Розенблюм выступал основным представителем правительства США по связям с другими международными донорами, включая Европейский союз и банки развития. Посол США стала самой влиятельной женщиной Украины © Facebook, U.S. Embassy Kyiv Ukraine

В 2014-2018 годах в качестве заместителя помощника госсекретаря в Бюро Госдепа по делам Южной и Центральной Азии выстраивал дипломатические отношения с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, курировал деятельность Бюро в сфере региональной и общественной дипломатии, включая транснациональные вопросы экономики и безопасности, обмены в области образования и культуры и взаимодействие с местными СМИ.

С тем, что происходит на Украине, Розенблюм также хорошо знаком. В 2014 году он в качестве координатора программ помощи странам Европы и Евразии в Госдепартаменте совместно с ЕС и Европейским банком реконструкции и развития готовил план реструктуризации трубопроводной системы Украины и компании «Нафтогаз».

Как отмечают источники «Зеркала недели», именно у Розенблюма больше шансов получить назначение на должность посла США на Украине.