Детская писательница и ярая защитница украинского языка Лариса Ницой возмутилась выступлениям российских групп на территории Украины. По ее мнению, артисты из РФ угрожают национальному сознанию ее соотечественников. Об этом Ницой написала в своем Facebook 26 июля

«Это щупальца Москвы, которые прощупывают украинцев, и залезут в наш украинский космос через слабых украинцев, потому что сильные украинцы дают сдачи, а слабаки не сопротивляются. Москвичи-исполнители на наших фестивалях — это выполнение московской миром команды Путина "фас" на украинском пространстве. Московские группы/певцы на наших фестивалях — гибридное оружие против нас, вероломно действующее на подсознании», — написала Ницой.

Украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады: что произошло © commons.wikimedia.org, MartinPutz

«Считаем, что прежде чем обвинять артистов в "прощупывании" украинцев, "детской писательнице" стоит попробовать собрать хотя бы 1/20 такой же аудитории в Харькове, как эти ребята там. Лариса Ницой может удивится, но на всех крупных фестивалях в Украине, от Тернополя до Мариуполя, присутствуют российские артисты. Их музыка объединяет людей, в отличии от постов Ницой, призванных исключительно к разжиганию ненависти», — говорится в сообщении Vesti.uа.

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Лариса Ницой — украинская писательница, автор десятков произведений для детей, в том числе «Сказки об украинском счастье». Имеет статус лауреата Всеукраинской литературной премии «Ветвь золотого каштана» в области социальной прозы.

Кроме того, Ницой известна своими радикальными националистическими взглядами, она считает, что вся страна должна говорить исключительно на украинском, а всех, кто хочет говорить по-русски стоит отправить в Россию.