Мишина попросила подписчиков не быть к ней строгой, и тогда она в конце концов сможет выучить украинский. Для этого артистка стала по-новому вести соцсети: посты пишет по-русски, а говорит уже только на украинском.
Оказалось, что Мишина стала одной из трех судей телешоу «Украина имеет талант» на телеканале СТБ, а все ведущие по требованию вещателя должны говорить на национальном языке.
«Вот причина, почему я теперь стала украиноязычной Ксенией. Но на самом деле мне так тяжело, вы даже не представляете. Сегодня, когда мы снимали "Украина имеет талант" и я должна была говорить на украинском, я поняла, насколько некомфортно ощущать себя ограниченно», — сказала артистка.
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Помимо работы моделью и актерских работ, Ксения Мишина в 2020 году стала главной героиней шоу «Холостячка». Из 25 кандидатов на ее сердце она выбрала шоумена Александра Эллерта. Какое-то время пара жила вместе, но летом 2021-го актриса заявила о разрыве отношений.
Украинские СМИ пишут о том, что Мишина и Эллерт не так давно отдыхали в Крыму, однако отдельно друг от друга.