Врач-диетолог Оксана Скиталинская 26 июля развенчала миф об опасности употребления самого популярного летнего салата из огурцов и помидоров, передает Obozrevztel

Врач пояснил, вреден ли салат из огурцов и помидоров © misskursovie2013/Pixabay

Скиталинская высказала свое мнение по этому вопросу.

«Огурцы полезны. Особенно с кожурой, потому что почти все ценные составляющие витамины, минералы и "соединение молодости" кукурбитацин собрались именно в кожуре и сразу под ней. В том, что под кожурой, это почти все — вода, много калия и немного клетчатки. Калорий настолько мало, что смешно называть — можете смело ведро огурцов умять и не набрать лишнего (правда, "слабительний" эффект может надолго запечатлеть огуречную диету в памяти)», — рассказала диетолог.

Что касается сочетания огурцов и помидоров, то, по словам врача, на самом деле фермента аскорбиназы в огурцах очень мало, а в помидорах — мало витамина С.

«Кроме того, естественный витамин С всегда защищен от разрушения биофлавоноидами, а в помидорах их много. И когда прожеванная смесь огурцов и помидоров попадет в желудок, от аскорбиназы там останутся лишь остатки, да и те будут инактивированы желудочным соком», — объяснила Скиталинская.

По ее словам, если добавить в салат бальзамический уксус или лимонный сок, то активность аскорбиназы еще больше снизится.

«Поэтому продолжайте есть огурцы с помидорами, добавляйте к ним много зелени, особенно петрушки, а также — лука и чеснока. Мало того, что выживете, еще и можете прожить дольше, если такие салаты будут ежедневно в вашем рационе», — резюмировала диетолог.