В сети активно спорят о сочетании этих овощей. Противники салата называют его чуть ли не «смертельным». Они объясняют, что содержащийся в огурцах фермент аскорбиназа разрушает витамин С (он есть в помидорах). Кроме того, утверждается, что у огурцов и помидоров разные процессы усвоения, желудок может переваривать что-то одно, а другой продукт, соответственно, начнет бродить. Из-за этого брожения салат может показаться тяжелым, в кишечнике появятся газы. Заодно такой процесс снизит уровень полезных бактерий. Пишут также, что огурцы относятся к щелочным продуктам, а помидоры — к кислым. Когда они смешиваются, образуются соли, а это может привести к заболеваниям почек и печени.
Скиталинская высказала свое мнение по этому вопросу.
«Огурцы полезны. Особенно с кожурой, потому что почти все ценные составляющие витамины, минералы и "соединение молодости" кукурбитацин собрались именно в кожуре и сразу под ней. В том, что под кожурой, это почти все — вода, много калия и немного клетчатки. Калорий настолько мало, что смешно называть — можете смело ведро огурцов умять и не набрать лишнего (правда, "слабительний" эффект может надолго запечатлеть огуречную диету в памяти)», — рассказала диетолог.
Что касается сочетания огурцов и помидоров, то, по словам врача, на самом деле фермента аскорбиназы в огурцах очень мало, а в помидорах — мало витамина С.
«Кроме того, естественный витамин С всегда защищен от разрушения биофлавоноидами, а в помидорах их много. И когда прожеванная смесь огурцов и помидоров попадет в желудок, от аскорбиназы там останутся лишь остатки, да и те будут инактивированы желудочным соком», — объяснила Скиталинская.
По ее словам, если добавить в салат бальзамический уксус или лимонный сок, то активность аскорбиназы еще больше снизится.
«Поэтому продолжайте есть огурцы с помидорами, добавляйте к ним много зелени, особенно петрушки, а также — лука и чеснока. Мало того, что выживете, еще и можете прожить дольше, если такие салаты будут ежедневно в вашем рационе», — резюмировала диетолог.