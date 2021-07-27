Формула об отделении украинского руководства от украинских граждан со стороны Минска никак меняться не будет. Белоруссия разделяет братский украинский народ и власть, которая все больше приобретает коллаборационистский характер. Об этом рассказал директор аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский в интервью Украина.ру

Александр Шпаковский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский подписал дискриминационный закон «О коренных народах Украины», который исключает русских из их числа. Госдума РФ осудила законопроект Зеленского, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины». Президент России Владимир Путин сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии.

Та часть населения Украины, которая в настоящее время сохраняет рассудок и способность сопоставлять причинно-следственные связи, понимать характер происходящего, в любом случае является заложником, а что касается другой части общества, то здесь нужно разделять мотивы, указал эксперт.

«Некоторые граждане искренне заблуждаются в своих оценках ситуации, потому что находятся под воздействием манипулятивной пропаганды. Их ограничивают в доступе к объективной информации и накачивают информацией явно лживой. Человеку, глубоко не разбирающегося в политике, достаточно сложно понять, где здесь ложь, а где правда», — пояснил Шпаковский.

Кроме того, нужно понимать, что есть и те, кто впоследствии будет нести историческую ответственность перед украинским народом, в частности те самые политики-коллаборационисты и разного рода нациствующие молодчики, на которых они опираются, уточнил политолог.

Если сравнивать нынешний украинский режим с правыми режимами, существовавшими в Европе в 1930-х годов и в годы Второй мировой войны, то те режимы тоже опирались на определенную общественную поддержку, однако затем в обществе прошло очищение и денацификация, добавил он.

Белорусская сторона тоже надеется и рассчитывает на то, что через подобные процессы рано или поздно пройдет Украина, заключил собеседник издания.

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