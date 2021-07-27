Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал дискриминационный закон «О коренных народах Украины», который исключает русских из их числа. Госдума РФ осудила законопроект Зеленского, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины». Президент России Владимир Путин сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии.
Та часть населения Украины, которая в настоящее время сохраняет рассудок и способность сопоставлять причинно-следственные связи, понимать характер происходящего, в любом случае является заложником, а что касается другой части общества, то здесь нужно разделять мотивы, указал эксперт.
«Некоторые граждане искренне заблуждаются в своих оценках ситуации, потому что находятся под воздействием манипулятивной пропаганды. Их ограничивают в доступе к объективной информации и накачивают информацией явно лживой. Человеку, глубоко не разбирающегося в политике, достаточно сложно понять, где здесь ложь, а где правда», — пояснил Шпаковский.
Кроме того, нужно понимать, что есть и те, кто впоследствии будет нести историческую ответственность перед украинским народом, в частности те самые политики-коллаборационисты и разного рода нациствующие молодчики, на которых они опираются, уточнил политолог.
Если сравнивать нынешний украинский режим с правыми режимами, существовавшими в Европе в 1930-х годов и в годы Второй мировой войны, то те режимы тоже опирались на определенную общественную поддержку, однако затем в обществе прошло очищение и денацификация, добавил он.
Белорусская сторона тоже надеется и рассчитывает на то, что через подобные процессы рано или поздно пройдет Украина, заключил собеседник издания.
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