Белорусская сторона надеется и рассчитывает, что в Украине рано или поздно пройдет очищение и денацификация, которая была в странах Европы после Второй мировой войны, считает директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский

Александр Шпаковский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Верховная Рада приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о коренных народах Украины вчера, 1 июля. К коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков. Закон устанавливает правовую защиту над коренными народами от лишения их целостности, культурных ценностей и разжигания розни и ненависти против них.

Госдума РФ осудила законопроект Зеленского еще 8 июня, назвав его «вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов внутри Украины». Президент России Владимир Путин тогда же сравнил идею разделить народы на коренные и некоренные с идеями нацистской Германии.

Делегация РФ в ПАСЕ вместе с депутатами из Сербии, Армении, Венгрии и Молдавии заявила протест в связи с утверждением закона.

Александр Шпаковский, отвечая на вопрос, была ли на это какая-то реакция в его стране и какой может последовать ответ со стороны России, заявил следующее:

Лидер России уже занял однозначную позицию по этому вопросу. Что касается ответов, то это уже находится в компетенции Министерства иностранных дел. Вопрос в том, какой это может быть ответ. Будет ли это экономический или политический ответ. В политическом плане Россия уже осуждает этот закон.

Что касается белорусской стороны, то мы тоже внимательно анализируем происходящее в Украине. У нас вызывает сожаление, что украинское государство после прихода к власти Зеленского не сделало откат от радикальных националистических идей, а, наоборот, эти идеи становятся основой существования нынешнего украинского руководства, приходившего к власти под другими лозунгами.

Это явно не способствует стабильности внутри Украины, еще больше разделяется общество, и Украина создает поле для конфликтов со своими соседями, особенно с теми народами, с которыми Украину связывают века совместной истории. Объективно говоря, ни к чему хорошему это точно не приведет.

По моим прогнозам, формула об отделении украинского руководства от украинских граждан с белорусской стороны никак меняться не будет. Беларусь действительно разделяет братский украинский народ и власть, которая все больше приобретает коллаборационистский характер. В Украине все больше и больше просматриваются черты внешнего управления, а нынешняя украинская власть — временная администрация, набранная из местных пособников неких заграничных центров.

Та часть населения Украины, которая в настоящее время сохраняет рассудок и способность сопоставлять причинно-следственные связи, понимать характер происходящего, в любом случае является заложником. Что касается другой части общества, то здесь нужно разделять мотивы.

Некоторые граждане искренне заблуждаются в своих оценках ситуации, потому что находятся под воздействием манипулятивной пропаганды. Их ограничивают в доступе к объективной информации и накачивают информацией явно лживой. Человеку, глубоко не разбирающегося в политике, достаточно сложно понять, где здесь ложь, а где правда.

Кроме того, нужно понимать, что есть и те, кто впоследствии будет нести историческую ответственность перед украинским народом. Это те самые политики-коллаборационисты и разного рода нациствующие молодчики, на которых они опираются. Это ведь тоже значительная часть общества.

Если сравнивать нынешний украинский режим с правыми режимами, существовавшими в Европе в 1930-х годов и в годы Второй мировой войны, то те режимы тоже опирались на определенную общественную поддержку, однако затем в обществе прошло очищение и денацификация. Мы тоже надеемся и рассчитываем на то, что через подобные процессы рано или поздно пройдет Украина.

К украинскому народу в Беларуси сохраняют доброе отношение. У нас существует ряд государственных программ, направленных на практическую помощь Украине (по медицинской помощи и трансплантации органов). Кроме того, вчера было принято решение о возможности безвизового въезда в Республику Беларусь.

Да, украинцы и так имели на это право, но для 73 стран мира предусмотрен безвизовый въезд в целях вакцинации вакциной «Спутник V», которая разливается на предприятиях белорусской фармакологической промышленности. Как вы знаете, украинские власти абсолютно по политическим мотивам ограничили возможность для своих граждан защищать свое здоровье таким образом.

Поэтому для тех граждан Украины, которые сохраняют добрые намерения и понимают общность нашей славянской цивилизации, ворота в Беларусь всегда останутся открыты.