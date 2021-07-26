Украинская триатлонистка Юлия Елистратова отстранена от участия в Олимпийских играх в Токио (Япония) из-за обнаружения в ее организме запрещенного вещества, сообщило информагентство «Украинские новости» 26 июля со ссылкой на Международное агентство тестирования

Ранее российская сборная была репрессирована за якобы тотальное использование допинга, из-за чего вынуждена выступать без российского флага.

«Международное агентство тестирования (ITA) заявляет о явном нарушении антидопинговых правил в отношении украинской триатлонистки Юлии Елистратовой… Образец, взятый у триатлонистки из Украины Юлии Елистратовой, дал положительный результат анализа на рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО)… Образец был собран организацией World Triathlon во время соревновательного антидопингового контроля 5 июня в рамках Кубка Европы по триатлону 2021 года в Днепре», — сообщило ITA.

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Елистратова имеет право запросить анализ пробы и обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде — антидопинговом отделе, однако принять участие в Олимпиаде в Токио уже не сможет: женские соревнования по триатлону стартуют 27 июля.