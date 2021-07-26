Мера пресечения Семенченко изменена с круглосуточного домашнего ареста на безальтернативное содержание под стражей.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины.
Ранее Семенченко заявил, что глава СБУ Иван Баканов якобы лично участвует в давлении на суд.
Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. Также Семенченко предъявили подозрение в незаконном ношении, хранении, приобретении оружия и боеприпасов.
Семенченко находился в СИЗО и вышел под домашний арест 14 июля.