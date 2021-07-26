Соломенский суд Киева изменил меру пресечения экс-командиру батальона «Донбасс», бывшему депутату Верховной Рады Семену Семенченко с домашнего ареста на содержание под стражей. Об этом сообщает 26 июля Telegram-канал «Политика Страны»

Семенченко обвинил главу СБУ в давлении на суд © РИА Новости, Андрей Старостин / Перейти в фотобанк

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины.

Ранее Семенченко заявил, что глава СБУ Иван Баканов якобы лично участвует в давлении на суд.

Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. Также Семенченко предъявили подозрение в незаконном ношении, хранении, приобретении оружия и боеприпасов.

Семенченко находился в СИЗО и вышел под домашний арест 14 июля.