Утверждается, что предметы планируют вернуть еврейским общинам в Украине, Румынии, Венгрии и Словакии.
Артефакты были выставлены на продажу в аукционном доме на востоке Нью-Йорка в феврале 2021 года. Религиозные свитки, общинные рукописи и записи принадлежали евреям, которые до Холокоста проживали в Румынии, Венгрии, Украине и Словакии.
Следователи установили, что во времена Второй мировой войны собственников этих предметов поместили в гетто, а затем депортировали в концентрационные лагеря, где большинство из них были убиты.
После окончания войны выжившие вернулись и обнаружили, что их дома разграблены, а здания опустели.
Украденные нацистами артефакты содержали молитвы за умерших, их имена и мемориальные страницы, а также права и обязанности членов общины, имена ее членов и лидеров. В некоторых случаях там были имена людей, которых нацисты депортировали в концлагерь Аушвиц.
В Минюсте США утверждают, что артефакты оказались в США незаконно, поэтому их решено вернуть в страны происхождения.
Когда и каким образом будут возвращать реликвии, не сообщается.