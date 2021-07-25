В США копы изъяли ряд еврейских религиозных артефактов, общинных рукописей и записей, которые были украдены нацистами во времена Второй мировой войны, сообщила пресс-служба американского Министерства юстиции

Утверждается, что предметы планируют вернуть еврейским общинам в Украине, Румынии, Венгрии и Словакии.

Артефакты были выставлены на продажу в аукционном доме на востоке Нью-Йорка в феврале 2021 года. Религиозные свитки, общинные рукописи и записи принадлежали евреям, которые до Холокоста проживали в Румынии, Венгрии, Украине и Словакии.

Нацисты против ученых: «еврейский заговор» в украинской археологии © РИА Новости, Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк

После окончания войны выжившие вернулись и обнаружили, что их дома разграблены, а здания опустели.

Украденные нацистами артефакты содержали молитвы за умерших, их имена и мемориальные страницы, а также права и обязанности членов общины, имена ее членов и лидеров. В некоторых случаях там были имена людей, которых нацисты депортировали в концлагерь Аушвиц.

В Минюсте США утверждают, что артефакты оказались в США незаконно, поэтому их решено вернуть в страны происхождения.

Когда и каким образом будут возвращать реликвии, не сообщается.