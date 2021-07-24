Украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг на Олимпиаде в Токио. Об этом 24 июля сообщил Национальный олимпийский комитет Украины

«Уже в первой схватке, на дебютных Играх 20-летняя украинка заставила поволноваться всех своих болельщиков, но на последних секундах встречи сумела выиграть у Милицы Николич из Сербии. Далее победа в дополнительное время над представительницей Португалии Катариной Коштой. В полуфинале был реванш золотых схваток двух последних чемпионатов мира — Билодид против японки Фуны Тонаки, к сожалению, на второй минуте дополнительного времени украинка уступила и упустила шанс пройти в финал», — говорится в сообщении.

Вторая ракетка Украины не прошла во второй круг Олимпиады в Токио © Facebook, Федерация тенниса Украины Ширу Ришон, благодаря чему заработала для Украины первую медаль на Олимпийских играх-2020.

Ранее стало известно, что из Игр выбыла вторая ракетка Украины Даяна Ястремская — она проиграла канадской спортсменке Лейле Анне Фернандес.