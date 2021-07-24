Телеведущего украинского канала «НАШ» Макса Назарова внесли в базу «Миротворца» за требование расследовать деятельность «Миротворца». Об этом 23 июля сообщило издание «Страна»

Данные Назарова появились на «Миротворце» 17 июля.

Сайт обвиняет журналиста «участим в информационных операциях России (страна-агрессор), направленных на уничтожения доказательств преступлений российского агрессора их пособников против Украины". Кроме того, ему приписывают «манипулирование общественно значимой информацией» и «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».

В качестве доказательств ресурс привел ряд постов в соцсетях и высказываний Назарова в СМИ.

Украина-ЕС: скандальный «Миротворец» едва не поставил крест на ассоциации © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Сам журналист уже прокомментировал внесение своих данных в базу сайта.

«Эти чудики давно искали повод. Нашли 16-ого вспомнил о них, 17-ого они внесли меня. Оказывается, я — провокатор (вас провоцируют мои такие посты?). Г-н Монастырский (глава МВД Денис Монастырский — ред.), там прямо к Вам обращаются, не проходите мимо», — он написал он.

Ранее в базу «Миротворца» попал российский журналист Леонид Парфенов. Поводом для этого послужило интервью Парфенова журналисту Евгению Киселеву, которое он давал в Киеве, на презентации своего фильма о грузинском вине. Киселев спросил у Парфенова: «Чей Крым?», на что телеведущий ответил: «Совершенно точно не мой». Такой ответ Киселев назвал «уклончивым».