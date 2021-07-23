Украина планирует подать в ФИФА заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу. Об этом сообщает 23 июля пресс-служба Украинской футбольной ассоциации (УАФ)

«Больно и обидно за спортсменов»: на Украине отреагировали на запрет пляжной сборной ехать в Россию © mirtesen.ru Габино Реналесом президент Украинской ассоциации футбола, член исполкома УЕФА Андрей Павелко сообщил о решении создать рабочую группу, которая будет готовить заявку от Украины в ФИФА на проведение чемпионата мира по пляжному футболу.

Павелко выразил надежду, что Всемирная организация пляжного футбола поможет в продвижении заявки Украины в ФИФА.

УАФ предлагает в качестве основных городов — участников ЧМ Одессу, Киев, Днепр и Ивано-Франковск. В них планируется усовершенствовать материальную базу, необходимую для проведения мундиаля.

В Киеве с 23 по 25 июля проводится Кубок Независимости по пляжному футболу, в дружеском турнире участвуют Украина, Турция, ОАЭ и Оман.

Ранее УАФ запретила сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира, который проводится в России. Чемпионат-мира — 2021 стартует в Москве 21 августа.