У Белорусского посольства в Киеве проходит акция «Гусь за Беларусь». Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

По задумке организаторов, гусь ассоциируется с гоготом, что созвучно с Гаагой, где находится Международный уголовный суд.

Участники требуют от президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить репрессии, освободить задержанных и наказать виновных в нарушении закона со стороны власти.

Ловушка с секретом. Как Лукашенко намерен воевать против Запада © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования.

Критики Лукашенко обвиняют его в репрессиях против оппозиционеров и оппозиционных СМИ. В прошлом месяце о Гааге президенту напомнил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис: по его словам, Белоруссия должна «освободиться от диктатора, место которому только в Гааге».

Власти Белоруссии отвергают обвинения Запада в свой адрес. Согласно Александру Лукашенко, за протестами в республики стоят иностранные государства, в том числе Украина, с территории которой в страну проникали боевики для участия в акциях и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.