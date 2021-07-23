У России «нет желания способствовать легитимации беглых оппозиционеров». Об этом 22 июля заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает РИА Новости

Белорусские оппозиционеры пообещали не «рвать на куски» Лукашенко © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Светлану Тихановскую, не предлагают конструктивных решений по преодолению кризиса в стране, а, напротив, раскачивают ситуацию.

«Чего только стоят заявления и призывы к западному сообществу о введении новых санкций. Это что, является частью реализации национальных интересов? Мы считаем, что лица, призывающие к ужесточению санкций против собственной страны и собственного народа, вряд ли имеют политическое будущее», — сказала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия твердо стоит на позиции невмешательства во внутренние дела Белоруссии, так как в Кремле считают, что решать судьбу страны должны белорусские граждане и их законные представители, а не «самозванные лидеры демократических сил и их западные кураторы».

Ранее Тихановская в интервью изданию National Interest заявила, что желает диалога с Россией. Она подчеркнула, что Россия и Белоруссия всегда имели тесные связи. Однако политик сказала, что не знает, встретится ли когда-нибудь с российским лидером Владимиром Путиным.