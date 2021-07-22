Украинская телеведущая Регина Тодоренко во время поездки в США попала на съемки продолжения фильма «Секс в большом городе», о чем рассказала 21 июля в своем Instagram

«Когда мы вышли из такси, Влад обратил мое внимание на машины с кинооборудованием. Я сразу поняла, что Сара (Джессика Паркер — ред.) где-то рядом. Мы вкусно пообедали, и я отправилась на поиски. Через минуту увидела ЕЁ, такую красивую и энергичную! АААААААА!!! И всю команду сериала, стоящую на расстоянии 10 метров от меня. Конечно, я не осмелилась подойти и помешать процессу съёмок ради селфи», — рассказала Тодоренко.

Она добавила, что обязательно еще встретится со своим кумиром, но уже где-то на ковровой дорожке кинофестиваля или за чашкой кофе «обязательно сделаем селфи».

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Сериал «Секс в большом городе», снятый по одноименному роману, вышел в 1998 году. В настоящее время в Нью-Йорке работают над продолжением ленты. Снимаются давно знакомые зрителям актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, а вот Ким Кэтролл отказалась принимать участие в новых сериях, заявив, что бесповоротно решила перевернуть эту страницу своей жизни.