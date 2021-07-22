Косметолог из Харькова, она же мама 7-летней девочки Соломии, на днях выложила в Instagram видео, где ее ребенок курит кальян под одобряющие комментарии взрослых. После этого страница женщины просто взорвалась от комментариев, в том числе с призывами лишить нерадивую мать родительских прав

«Прогрессивные нынче детишки», «Яблоко от яблони недалеко падает, будущая инста-**ска растет», «Работа для органов опеки подъехала», «Надо еще налить выпить и ширнуться дать», «Что вырастет с этого дитяти?» — написали пользователи.

Астрологи назвали удачное время для вакцинации от COVID-19 © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк Кристина Крюкова, которая не стала молчать и ответила всем недовольным.

«Совет тем, кто хочет сохранить нервы в порядке: будьте покладистей. Кладите на все и будьте счастливы. По поводу пабликов, где пишут, что я накурила ребенка — рядом были ее родители. А вам ваши родители не давали пива попробовать или вина, попробовать покурить? Мне давали! Пишите, что хотите, там, хоть укакайтесь — мне все равно!» — написала Крюкова.

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Подписчики блогерши не закончили на этом обсуждение темы, решив, что впереди будет либо видео с оправданием типа «вы неправильно все поняли», либо разбирательство с участием органов опеки. Правда, пока никаких заявлений оттуда по поводу произошедшего не делали.