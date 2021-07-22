«Прогрессивные нынче детишки», «Яблоко от яблони недалеко падает, будущая инста-**ска растет», «Работа для органов опеки подъехала», «Надо еще налить выпить и ширнуться дать», «Что вырастет с этого дитяти?» — написали пользователи.
Чуть позже оказалось, что покурить ребенку дала не мама, а родная тетя, блогер Кристина Крюкова, которая не стала молчать и ответила всем недовольным.
«Совет тем, кто хочет сохранить нервы в порядке: будьте покладистей. Кладите на все и будьте счастливы. По поводу пабликов, где пишут, что я накурила ребенка — рядом были ее родители. А вам ваши родители не давали пива попробовать или вина, попробовать покурить? Мне давали! Пишите, что хотите, там, хоть укакайтесь — мне все равно!» — написала Крюкова.
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Подписчики блогерши не закончили на этом обсуждение темы, решив, что впереди будет либо видео с оправданием типа «вы неправильно все поняли», либо разбирательство с участием органов опеки. Правда, пока никаких заявлений оттуда по поводу произошедшего не делали.