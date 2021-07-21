Число завезенных из-за границы в Крым случаев COVID-19 продолжает расти, причем подавляющее большинство зараженных прибыли с территории Украины. Об этом 21 июля сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает РИА Новости

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«И 90% из них — это лица, прибывшие из Украины. К сожалению, количество прибывших с территории Украины, у которых появляются клинические проявления COVID, растут с каждой неделей. Поток граждан через государственную границу не уменьшается», — отметила Пеньковская.

За прошедшую неделю в Крыму выявили более 2767 случаев заболевания, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.

В связи с ростом количества завозных случаев Пеньковская попросила оперативный штаб увеличить тиражирование анкет для пересекающих границу граждан.