По ее словам, из общего количества заболевших за неделю (2767 человек) 85% выявлены при обращении за медицинской помощью, 10% — в очагах заболевания и 40 человек — это лица, которые приехали в республику из-за пределов России.
«И 90% из них — это лица, прибывшие из Украины. К сожалению, количество прибывших с территории Украины, у которых появляются клинические проявления COVID, растут с каждой неделей. Поток граждан через государственную границу не уменьшается», — отметила Пеньковская.
За прошедшую неделю в Крыму выявили более 2767 случаев заболевания, это максимальное количество в регионе с начала пандемии.
В связи с ростом количества завозных случаев Пеньковская попросила оперативный штаб увеличить тиражирование анкет для пересекающих границу граждан.