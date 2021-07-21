Для того чтобы поддержать украинских импортеров, до 2025 года не вступят в силу требования Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) относительно конструктивных особенностей транспортных средств, говорится в проекте приказа Министерства инфраструктуры Украины, обнародованном на сайте ведомства 21 июля

В частности, документ предусматривает отсрочку до 2025 года правил относительно ремней безопасности, устройств освещения, световой сигнализации и зеркал заднего вида. Это открывает импорт в страну небезопасных автомобилей.

«Проектом акта предусматривается отсрочка до 1 января 2025 года вступления в силу некоторых требований о соответствии конструкции колесных транспортных средств новым сериям поправок к Правилам ЕЭК ООН, в частности ремней безопасности, устройств освещения и световой сигнализации, зеркал заднего вида и прочего», — говорится в сообщении.

Как сказано в документе, отсрочка требований введена для поддержки национальных производителей, импортеров и дилеров. По версии авторов приказа, это спасет Украину от удорожания производства и увеличения конечной стоимости автомобилей.

В Мининфраструктуры также отмечают, что в настоящее время в стране отсутствуют требования к автомобилям на водородном топливе. Вышеуказанный документ предполагает начать разработку этих требований.