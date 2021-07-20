В Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях вводится «желтый» уровень опасности, а в Ивано-Франковской и частично во Львовской области — «оранжевый».
Местами возможны затопление заводей, с/х угодий, частичное затопление объектов речной инфраструктуры.
«В местах выпадения сильных осадков возможно формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, в горных районах существует угроза схода селевых потоков и оползней (II уровень опасности — оранжевый)», — предупредили спасатели.
Накануне на Киев обрушились мощные ливни, за день выпала почти недельная норма осадков. Были подтоплены несколько районов столицы.
Ранее, в июне 2020 года, Западная Украина пережила масштабное наводнение. Реки выходили из берегов, с гор сходили оползни, пострадало около 300 населенных пунктов, жителей эвакуировали из затопленных областей.