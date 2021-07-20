Женщина с пистолетом и «коктейлем Молотова» напала на отделение «Укрсиббанка» в одном из спальных районов Киева. Об этом 20 июля сообщают источники издания «Страна.ua» в полиции

Инцидент произошел на улице Автозаводская, 9 в Оболонском районе столицы. В городе после нападения ввели план-перехват «Гром». Украинец выстрелил в голову газонокосильщику, но тут же пожалел об этом © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

«Нападала женщина с пистолетом. Кинула "коктейль Молотова". Внутри начался пожар. К месту выехал спецназ», — говорится в сообщении.

Источники издания в полиции сообщили, что женщину задержали. Она пришла в отделение банка, бросила бутылку с зажигательной смесью и объявила об ограблении. В настоящее время устанавливается состояние психологического здоровья.

По данным KievMap, пистолет в отличие от «коктейля Молотова» оказался игрушкой.