Мясное лакомство: украинцу продали печенье с живой начинкой

Житель Кременчуга (Полтавская область) приобрел печенье, внутри которого оказался живой червяк. Он пожаловался на неожиданную добавку и опубликовал фото в паблике «Черный список» в Telegram

Жадина-говядина, усатый круассан: в Одессе продают опасную выпечку © Lonellita / flickr

Пользователей сети не испугал неожиданный обитатель печенья.

«Суперпеченье с мясом, и чего они недовольны? Им мясо дали на шару», «Мясо нынче дорого», «Умиляют фото с червячками, люди, вы не единственные жители этой планеты, все хотят кушать», — отреагировали подписчики паблика в комментариях.

В начале июля в одесском супермаркете сети «Сильпо» покупателю продали хлеб с червями.

Ранее украинские покупатели обнаруживали в товарах такие неприятные находки, как гвоздь, иголка, коготь крысы, личинки червей и мух, куски стекла и пластика.