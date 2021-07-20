Мясное лакомство: украинцу продали печенье с живой начинкой

Украинец купил печенье в кременчугском супермаркете «МаркетОпт». Когда он откусил кусочек, наружу выполз небольшой белый червяк.
Пользователей сети не испугал неожиданный обитатель печенья.
«Суперпеченье с мясом, и чего они недовольны? Им мясо дали на шару», «Мясо нынче дорого», «Умиляют фото с червячками, люди, вы не единственные жители этой планеты, все хотят кушать», — отреагировали подписчики паблика в комментариях.
В начале июля в одесском супермаркете сети «Сильпо» покупателю продали хлеб с червями.
Ранее украинские покупатели обнаруживали в товарах такие неприятные находки, как гвоздь, иголка, коготь крысы, личинки червей и мух, куски стекла и пластика.