В Белоруссии задержали главного редактора издания «Наша Нива» Егора Марциновича. Об этом 19 июля сообщили в Telegram-канале издания

В Белоруссии задержали одного из лидеров оппозиции © Benjamin Hahn / flickr Андрей Скурко и сотрудник издания Андрей Дынько.

Их подозревают в неуплате коммунальных услуг и совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 216 («Причинение имущественного ущерба без признаков хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере») Уголовного кодекса Белоруссии.

Отмечается, что они оплачивали услуги ЖКХ по тарифам для физических лиц, однако должны были платить как юридические лица. Сумма ущерба, нанесенного Министерству энергетики Белоруссии, оценивается в 3,5 тысячи белорусских рублей (более 102 тысяч рублей).

Ранее белорусские силовики приходили с обысками в офис «Нашей Нивы». По словам журналистов, сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии изъяли у них оборудование и документы, а также повредили часть имущества. В издании также заявили, что сотрудники правоохранительных органов принуждают героев их публикаций признаться в том, что им якобы платили за интервью и участие в политических акциях.