Порошенко обратился к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по случаю исламского праздника Курбан-байрам. Он отметил, что уже через год «коренной крымскотатарский народ» сможет свободно отметить его в Бахчисарае.
При этом политик подчеркнул, что совместными усилиями украинцы смогут «одолеть агрессора» и вернуть полуостров в состав страны.
Крым вошел в состав России весной 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.