Бывший президент Украины Петр Порошенко 19 июля в своем Facebook пообещал вернуть Крым в течение года

Кива увидел шанс для Порошенко из-за отставки Авакова © Илья Кива/Фейсбук

При этом политик подчеркнул, что совместными усилиями украинцы смогут «одолеть агрессора» и вернуть полуостров в состав страны.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования. Российские власти настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.