«Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских устремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдавии. — Ред.), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента», — заявил Зеленский.
Он поблагодарил лидеров ЕС за их поддержку на пути вступления Украины в Евросоюз. При этом Зеленский утверждает, что Россия якобы тормозит движение Украины к евроинтеграции с помощью «гибридных атак».
В начале июля канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что Украине не стоит ждать вступления в Евросоюз, не включив ее в список стран, которые в будущем войдут в состав ЕС.
Ранее Меркель отмечала, что Украине понадобится минимум 15 лет для того, чтобы соответствовать критериям для вступления в ЕС, однако и это не гарантирует присоединения страны к Европейскому союзу.