Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация якобы является угрозой не только для Украины, Грузии и Молдавии, но и для всего континента. Об этом 19 июля он заявил, выступая на Батумской международной конференции в понедельник, передает «Интерфакс-Украина»

«Если Брюссель не демонстрирует железную поддержку европейских устремлений трех наших стран (Украины, Грузии, Молдавии. — Ред.), тогда кто-то демонстрирует железные мышцы своего оружия возле трех наших государственных границ. И это, на мой взгляд, угроза не только для наших трех стран, но и для всего континента», — заявил Зеленский.

«Пилсудский купил Петлюру». У истоков украинской евроинтеграции © wikipedia.org

В начале июля канцлер Германии Ангела Меркель дала понять, что Украине не стоит ждать вступления в Евросоюз, не включив ее в список стран, которые в будущем войдут в состав ЕС.

Ранее Меркель отмечала, что Украине понадобится минимум 15 лет для того, чтобы соответствовать критериям для вступления в ЕС, однако и это не гарантирует присоединения страны к Европейскому союзу.